El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha ejercido su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Málaga. Álex Zea-EP

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno ha acudido a votar en Málaga animando a la ciudadanía a participar en unas elecciones generales que considera "históricas" y decisivas para el futuro del país. El presidente andaluz ha apelado a disfrutar de la jornada electoral como una "fiesta de la democracia" y ha confiado en que el proceso transcurra con normalidad y sin incidentes. Moreno ha destacado la "doble responsabilidad" de los votantes andaluces al aportar 60 diputados al Congreso, un volumen que influirá notablemente en la formación del Gobierno. Tras cumplir con su tradición de desayunar en Málaga, el dirigente del PP-A se trasladará a Sevilla para hacer el seguimiento de la noche electoral desde la sede regional de su partido.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas este domingo y ha confiado en que la jornada electoral transcurra con normalidad y registre una "alta participación".

Moreno ha ejercido su derecho al voto en el colegio Sagrado Corazón de Málaga, donde ha acudido acompañado del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el candidato del PP al Congreso por Málaga Elías Bendodo, entre otros representantes del partido.

El dirigente andaluz ha calificado estos comicios de "históricos" y "fundamentales" por las expectativas que hay depositadas en su resultado y por la influencia que pueden tener en el futuro político del país.

Tras depositar su papeleta, el presidente andaluz ha destacado el movimiento que, según ha señalado, ya se aprecia en los colegios electorales. "Las noticias que nos llegan es que hay mucho movimiento en las urnas y en los colegios electorales", ha afirmado, antes de considerar que esta afluencia demuestra que los ciudadanos se toman "muy en serio" una cita que ha definido como decisiva.

El dirigente popular también ha expresado su deseo de que no se produzcan incidentes durante la jornada y de que todos los ciudadanos puedan votar con libertad.

En este sentido, ha pedido que los comicios se desarrollen "con absoluta normalidad" y que cada elector pueda ejercer su derecho "sin ningún tipo de limitaciones y, por supuesto, sin ningún tipo de temores".

Moreno ha reivindicado además el valor de la democracia, que ha definido como "una alegría" y una forma de gobierno que hay que "conservar, proteger, cuidar y mimar". "Todo lo que no sea una democracia es privación de libertades y es un paso atrás", ha advertido.

Por ello, ha animado a vivir la jornada como una celebración: "Es una fiesta hoy y así que disfrutémoslo como lo que es".

De cara a la noche electoral, el presidente de la Junta ha confiado en que no sea "una noche muy larga" y en que los colegios puedan cerrar a las 20.00 horas. "Cuanto antes sepamos el resultado, creo que mejor para todos", ha comentado.

No obstante, ha advertido de que el reparto de escaños podría estar especialmente ajustado en algunas circunscripciones, donde el último diputado se decidirá previsiblemente por una diferencia estrecha. Una circunstancia que, a su juicio, hará que estos comicios sean también "emocionantes".

En este escenario, Moreno ha recordado el peso de Andalucía en las elecciones generales. La comunidad autónoma aporta 60 diputados al Congreso, la cifra más elevada del conjunto de territorios, por lo que considera que el resultado andaluz tendrá una influencia notable en la configuración del futuro Gobierno.

"Los andaluces votamos con doble responsabilidad porque nuestra capacidad por el volumen de habitantes condiciona el gobierno de España", ha señalado.

Una vez terminada su visita al colegio electoral, Moreno tiene previsto mantener una de sus tradiciones en cada jornada de votación: desayunar con compañeros en el bar La Canasta, en Málaga. El presidente ha reconocido que es su única superstición y que siempre repite este ritual porque el establecimiento le ha traído "suerte".

Más tarde, se desplazará a Sevilla para seguir el desarrollo de la noche electoral desde la sede regional del PP-A, donde estará acompañado de su equipo y en contacto con la dirección nacional del partido.