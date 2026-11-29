Ignacio García, tras la entrada de Adelante Andalucía en el Congreso: "El andalucismo llega cuando más lo necesitamos"

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LO ESENCIAL Las claves Adelante Andalucía logra cuatro escaños en el Congreso de los Diputados y marca el regreso del andalucismo a la Cámara Baja 26 años después. Los nuevos diputados son Luis de los Santos e Inmaculada Martínez por Sevilla, María Sánchez por Cádiz y Ana Jiménez por Málaga. El portavoz José Ignacio García sitúa a la formación como oposición frente a la derecha y la extrema derecha para defender los derechos de la clase trabajadora andaluza. García define el resultado como el comienzo de una izquierda soberanista andaluza, anticapitalista y feminista en las instituciones.

"El andalucismo ha llegado al Congreso de los Diputados justo cuando más lo necesitábamos". Adelante Andalucía ha conseguido cuatro diputados en el Congreso de los Diputados y regresa al hemiciclo 26 años después.

La formación andalucista ha logrado representación en la Cámara Baja por primera vez en estas elecciones generales del 29 de noviembre, un resultado que su portavoz, José Ignacio García, ha celebrado reivindicando el papel que, a su juicio, debe desempeñar el partido en la nueva legislatura.

García ha valorado el resultado electoral y ha defendido que, desde esta noche, la clase trabajadora andaluza contará con una representación política propia dispuesta a defender sus derechos. "Tiene una fuerza política dispuesta a darlo todo para defender con uñas y dientes al pueblo andaluz", ha asegurado.

El portavoz ha aprovechado su comparecencia para presentar a los cuatro representantes que ocuparán los escaños de Adelante Andalucía en Madrid. Se trata de Luis de los Santos e Inmaculada Martínez Vargas, elegidos por la circunscripción de Sevilla; María Sánchez, por Cádiz, y Ana Jiménez, por Málaga.

García ha insistido en que la llegada de estos cuatro diputados al Congreso adquiere especial relevancia ante el escenario político que se abre tras los comicios. En este sentido, ha situado a su formación como una fuerza de oposición y resistencia frente a las políticas de la derecha y la extrema derecha.

"Desde esta noche el andalucismo está en el Congreso de los Diputados para defender cada ataque, cada pérdida de derecho que la derecha y la extrema derecha quiera llevar a cabo", ha advertido.

El dirigente ha asegurado que Adelante Andalucía estará enfrente de cualquier medida que suponga, a su entender, un retroceso en los derechos de los andaluces. "Con cada involución tendrá delante a Adelante Andalucía", ha manifestado.

En su discurso, el portavoz también ha puesto el foco en la situación de los trabajadores y en las dificultades que atraviesan los derechos laborales. "No son momentos fáciles para los derechos laborales", ha señalado, antes de insistir en que la presencia de su partido en la Cámara Baja es ahora más necesaria que antes.

"Nos quieren agachados, sin esperanza, con miedo y nos van a tener más levantados y levantadas que nunca", ha afirmado García, que ha lanzado un mensaje de resistencia ante el nuevo escenario político.

"Miedo, ninguno. Desde hoy nos levantamos y resistimos. Desde hoy nos ponemos a enfrentarnos políticamente ante un gobierno que quiere cargarse los derechos del pueblo andaluz. No lo vamos a permitir", ha añadido.

Más allá de la representación obtenida este domingo, el dirigente ha querido trasladar que el resultado electoral supone el comienzo de una nueva etapa para la organización.

"Seguimos creciendo, esto es el principio. Somos el primer capítulo de una izquierda nueva. Una izquierda soberanista andaluza, anticapitalista, feminista", ha proclamado.

García ha cerrado su intervención reivindicando también el componente reivindicativo y colectivo de su proyecto político. "El andalucismo ha hecho historia para defendernos de los ataques de la derecha y la extrema derecha", ha asegurado.

Y ha concluido con un mensaje dirigido a quienes serán sus adversarios políticos en el Congreso: "A la derecha y a la extrema derecha también se le combate con alegría".