Denuncian ante la JEC de Jaén a un alcalde socialista por "repartir sobres preparados" en la puerta de un colegio

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LO ESENCIAL Las claves El alcalde socialista de Pegalajar, Manuel Carrascosa, ha sido denunciado ante la Junta Electoral de Jaén. Se le acusa de repartir sobres con papeletas ya preparadas en las inmediaciones de un colegio electoral. Las fuentes denunciantes señalan que se ha vulnerado el artículo 53 de la ley electoral al realizar propaganda durante la jornada de votación.

Denuncian ante la Junta Electoral de Jaén a un alcalde socialista por "repartir sobres preparados" en la puerta de un colegio.

Ha ocurrido en la localidad de Pegalajar, cuyo regidor es Manuel Carrascosa y se ha pedido que se investiguen los hechos.

En el municipio, gobierna el PSOE con seis concejales frente a los tres del Partido Popular y los dos de Izquierda Unida.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL han asegurado que Carrascosa ha estado una parte de la mañana a las afueras de un colegio electoral con sobres preparados con papeletas saludando a vecinos y entregándoles los mismos para introducirlos en las urnas.

Estas mismas fuentes apuntan que se ha incumplido el artículo 53 de la ley electoral donde se indica expresamente que no se puede difundir propaganda electoral ni realizarse acto alguno durante las elecciones una vez que haya finalizado la campaña.

También, han recordado que la obtención de medios proporcionados por las Administraciones Públicas quedará limitada al periodo estricto de campaña electoral. Otro punto del artículo incumplido según las fuentes consultadas son que las limitaciones se establecen sin perjuicio de las actividades realizadas por los partidos, coaliciones y federaciones en el ejercicio de sus funciones constitucionalmente reconocidas y, en particular, en el artículo 20 de la Constitución