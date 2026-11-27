La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en el mitin en Sevilla. Europa Press

Montero promete arreglar tras el domingo la crisis de vivienda porque "en los últimos 4 años no teníamos mayoría suficiente"

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero promete resolver la crisis de vivienda en la próxima legislatura tras argumentar que no contaron con mayoría suficiente en los últimos cuatro años. La vicesecretaria general del PSOE ha apelado a la fuerza de las mujeres y del Sur durante el acto de cierre de campaña celebrado en Sevilla. Montero da a la ultraderecha por noqueada y avisa a Juanma Moreno de que el PSOE ganará las próximas elecciones autonómicas en Andalucía. Dirigentes socialistas como Gómez de Celis y Fernández de los Ríos destacan la épica de la campaña y confían en revalidar la victoria en la provincia de Sevilla.

María Jesús Montero ha apelado a la fuerza del Sur y de las mujeres en el cierre de campaña del PSOE en Sevilla, en nombre del "proyecto de progreso, esperanza y mayoría social" de Pedro Sánchez.

En un acto en el hotel Renacimiento, la secretaria general del PSOE andaluz ha descrito esta campaña como "una gran remontada, épica, en la que el 'Perro' Sánchez ha estado batiéndose el cobre contra viento y marea".

"La ultraderecha está noqueada", ha considerado la también vicesecretaria del PSOE nacional, quien ha prometido que su partido resolverá el problema de la vivienda los próximos cuatro años.

"Este gobierno progresista no ha tenido mayoría suficiente para poder hacer una política valiente en materia de vivienda, pero os prometo que en los próximos cuatro años la vivienda va a dejar de ser el principal problema de los españoles y andaluces", ha dicho.

Montero ha citado a Antonio Machado: "Haced política porque si no la hacéis alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros". Y ha recordado que se tuvo que exiliar "por el fascismo".

Asimismo, ha dejado un recado al actual presidente de la Junta: "Moreno Bonilla que vaya preparando el hatillo porque en las próximas elecciones autonómicas las va a ganar el PSOE".

"Estamos en el amor"

Por su parte, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cabeza de lista por Sevilla al Congreso, se ha referido al arranque de la campaña de Sánchez en Sevilla, donde Begoña Gómez tomó la palabra:

"Todo empezó por un beso; nosotros estamos en el amor", ha dicho. Después ha repasado los hitos de la campaña: Maricarmen, el accidente de Urda, el "insulto" de Ayuso a los andaluces...

El secretario provincial, Javier Fernández de los Ríos, se ha referido a la batalla por Sevilla, una provincia que siempre ha votado PSOE en democracia en las generales: "A quienes tienen fijación con nosotros, que sepan que les vamos a volver a ganar el domingo".