El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control del Parlamento. Europa Press

Juanma Moreno 'pincha el globo' de Adelante: "Es un voto indirecto al 'sanchismo'; si pueden, le hacen presidente"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno afirma que votar a Adelante Andalucía es un "voto indirecto al sanchismo" y asegura que respaldarían a Pedro Sánchez para hacerle presidente. El presidente andaluz advierte de que el crecimiento de Adelante según las encuestas le quitará votos al PSOE-A en las próximas elecciones. Moreno acusa a Adelante de tener por referentes a Bildu y ERC, definiendo su proyecto político como "neosocialismo" alineado con la izquierda independentista. María Jesús Montero contesta al PP asegurando que el PSOE está en un momento de fortaleza mientras Moreno opina que Sánchez se atornillará a su escaño para mantener su aforamiento.

Última sesión de control al Gobierno andaluz a solo tres días de las urnas. Imposible que un aire 'mitinesco' y de debate televisivo no se filtrara por entre las preguntas al presidente de la Junta.

Juanma Moreno ha entrado al cuerpo a cuerpo con el resto de líderes y ha sido tajante con Adelante Andalucía: "Un voto a Adelante Andalucía es un voto indirecto al 'sanchismo'".

Adelante, que dio la campanada en las autonómicas, se perfila ahora como la revelación en el panorama electoral regional.

Según la última encuesta del Barómetro andaluz, la formación fundada por Teresa Rodríguez aspira a entre 3 y 5 diputados. En el mejor escenario, con más de un 10% de los votos, podrían formar grupo propio en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, para Moreno, pese al aire "fresco" que vende Adelante, los sufragios a los soberanistas andaluces solo beneficiarían a Pedro Sánchez: "Han reconocido que si pueden, harán presidente del Gobierno de España a su patrón: el señor Sánchez".

"Su andalucismo es neosocialismo", ha dicho en interpelación directa al portavoz de la formación, José Ignacio García. Su apoyo iría para "un gobierno corrupto que maltrata a Andalucía".

Además, el presidente de la Junta ha lamentado que la propuesta de Adelante suponga que "comparten las declaraciones de independencia del País Vasco y Cataluña y sus referencias políticas son Bildu y Esquerra Republicana".

Un 'bocao' al PSOE

No obstante, ha advertido al PSOE andaluz que Adelante le puede "pegar un 'bocao'" en las elecciones, comerse una parte de un electorado en fuga desde la izquierda a la extrema izquierda.

A María Jesús Montero, líder del PSOE-A, le ha advertido de una posible hecatombe el domingo: "A ver si van a volver a sacar el peor resultado de la historia", en referencia a las pasadas elecciones autonómicas.

Lejos de darse por enterada, Montero ha seguido el guion de Pedro Sánchez en la última semana: dar por garantizada una victoria e incluso una victoria aplastante. "El socialismo está que se sale, los veo preocupados", ha dicho la sevillana.

Para Juanma Moreno, el futuro del PSOE es negro si no consiguen deshacerse de Sánchez. El presidente cree que una derrota electoral no hará que se marche: "Sea el resultado que sea, Sánchez se va a atornillar al escaño; no se va ni con agua caliente".

Lo peor de ese escenario, considera Moreno, es que el actual presidente del Gobierno "va a hipotecar a su propio partido" por salvaguardar su interés personal y un aforamiento judicial.