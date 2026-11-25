La Junta de Andalucía inicia el camino para personarse como acusación popular por el accidente ferroviario de Urda

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley para personarse como acusación popular en causas penales por accidentes de transporte graves que afecten a andaluces, como el de Urda. El Gobierno andaluz destinará unos 2 millones de euros en ayudas propias para las víctimas y familiares, incluyendo indemnizaciones por fallecimiento de hasta 14.424 euros y por lesiones graves. Las medidas ofrecen un acompañamiento integral con asistencia psicológica, médica a través del SAS y tramitación administrativa, beneficiando también a afectados con vecindad en Ceuta y Melilla. La consejera Carolina España ha criticado al Ejecutivo central por recortes en las ayudas al transporte público y por el criterio de reparto del impuesto a la banca entre las comunidades autónomas.

La Junta de Andalucía inicia el camino para personarse como acusación popular en la causa judicial abierta por el accidente ferroviario de Urda.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley que abre esta posibilidad “en procedimientos penales derivados de accidentes de transporte de especial gravedad”.

Eso sí, siempre que “afecten a personas con la condición política de andaluces y repercutan de una manera relevante en servicios e infraestructuras vinculados a Andalucía".

En el caso de Urda, aunque ocurrió en Castilla-La Mancha, hay 16 andaluces fallecidos y multitud de heridos. En Adamuz ya se personó, aunque en este caso la repercusión para Andalucía era más directa al haberse producido en Córdoba y afectar a sus servicios de emergencia.

El vicepresidente primero de la Junta, Manuel Gavira (Vox), ha destacado que este decreto "cuenta con todas las garantías jurídicas del Gabinete Jurídico”, organismo que incluso “lo aconseja”.

El objetivo del decreto es complementar la cobertura prestada por otras administraciones con ayudas propias de la Junta, estimadas en 2 millones de euros.

Además, se quiere ofrecer una respuesta "integral y coordinada, atendiendo a la magnitud de los daños sufridos y a la diversidad de las necesidades que pueden presentar las personas afectadas".

La ayuda autonómica anunciada permite ampliar la cobertura de las necesidades de las víctimas y sus familiares y reforzar el apoyo institucional necesario para afrontar las consecuencias del accidente.

Entre las medidas previstas figura una ayuda de 14.424 euros en caso de fallecimiento, así como indemnizaciones por lesiones corporales que pueden alcanzar los 16.828 euros en los supuestos de mayor gravedad.

Las cuantías se determinan de acuerdo con el baremo complementario respecto de otras ayudas o indemnizaciones que correspondan a las personas afectadas.

Así, el decreto ley garantiza una ayuda mínima de 2.404,04 euros a las víctimas directas que hayan sufrido secuelas psicológicas o psiquiátricas.

Con ello se pretende asegurar una protección adecuada a todas las personas afectadas por las consecuencias del siniestro.

Tras su publicación en BOJA, los interesados tendrán un plazo de tres meses para la presentación de las solicitudes.

Junto a las ayudas económicas, la Junta de Andalucía pondrá en marcha un sistema de atención integral para facilitar orientación, acompañamiento y apoyo administrativo a las víctimas y sus familias.

Además, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se garantizará la continuidad asistencial de quienes precisen seguimiento en salud mental, rehabilitación o atención traumatológica una vez agotadas otras coberturas.

El decreto ley introduce mejoras en el régimen de ayudas establecido para las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, con el objetivo de ofrecer una respuesta más homogénea y reforzar la protección de las personas afectadas.

Entre otras medidas, amplía el ámbito de las personas beneficiarias e incorpora mecanismos que permiten revisar situaciones no contempladas inicialmente, especialmente en relación con determinadas secuelas psicológicas.

Sobre las dotaciones económicas, el vicepresidente segundo ha señalado que hay 16 víctimas andaluzas en el accidente de Urda y, haciendo una estimación, "entendemos que puede haber 115 víctimas directas que puedan acceder a las ayudas", lo que supondría 1,54 millones

Habría que añadir la ampliación de las ayudas para esas víctimas de Adamuz para que se equiparen a las de Urda y que supondrían casi 256.000 euros.

"Es un buen decreto que va a poner encima de la mesa que no solo se trata de aportar o prestar ayuda económica o indemnizaciones a esas personas que han sufrido la tragedia de Adamuz, primero y Urda, después, sino que se trata de que tengan un acompañamiento integral”, ha dicho Gavira.

Sobre la inclusión de personas con vecindad administrativa en Ceuta y Melilla, ha señalado que, para la Junta, Ceuta y Melilla son "son parte fundamental de Andalucía, aunque sean ciudades autónomas; los consideramos andaluces también".

Ayudas al transporte

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), ha criticado este miércoles el "recorte" que ha acordado el Ejecutivo central en relación a las ayudas que concede para el uso del transporte público.

También ha afeado a dicha administración que aún "no ha abonado" a la comunidad autónoma las correspondientes al actual año 2026 que ya está terminando.

El Consejo de Ministros aprobó el martes prorrogar los actuales descuentos al transporte público para 2027 mediante la aprobación de un real decreto-ley de medidas de promoción del uso de este transporte.

En concreto, se mantiene la bonificación de abonos y títulos multiviaje para el año 2027, dando continuidad así a las ayudas al transporte público que han estado vigentes durante el 2026.

Con esta prórroga se mantienen los descuentos en vigor de este año y se continúa con el objetivo de fomentar el uso del transporte público tanto a nivel local como autonómico y estatal, con una aportación por parte del Gobierno de 1.213 millones de euros.

Carolina España ha ironizado con la cercanía de las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, para comentar que "podían haber convocado" dichos comicios "hace algún tiempo, y nos hubiésemos beneficiado de tantas ayudas a la Junta de Andalucía".

Por otro lado, la consejera de Hacienda se ha pronunciado también a preguntas de los periodistas sobre la decisión del Gobierno de prorrogar el impuesto a la banca, y al respecto ha comenzado diciendo que desde la Junta no tenían "nada que decir".

España ha agregado que lo que el Gobierno andaluz criticó "en su momento" respecto a este impuesto "no era el impuesto como tal, que nos parece bien que lo pongan", sino "el criterio de reparto" de la recaudación entre las comunidades autónomas.

No se repartía en función de la población, sino del Producto Interior Bruto" (PIB), por lo que, "curiosamente, Cataluña era una de las más beneficiadas, y Andalucía quedaba bastante por debajo".