Juanma Moreno se dirige a las mujeres en el acto del 25N en Sevilla: "Adelante, y sin miedo. Somos más y somos mejores"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno anima a las víctimas de violencia machista a recuperar su libertad durante el acto institucional del 25-N en Sevilla: "Adelante y sin miedo, somos más y somos mejores". El presidente de la Junta recuerda las cifras de víctimas en lo que va de año: 12 mujeres asesinadas en Andalucía y 47 en toda España. El acto rindió homenaje a Olga Carrión, fallecida directora del Instituto Andaluz de la Mujer, recordada como un ejemplo de valentía y lucha. La consejera Loles López apela a la unidad social y advierte sobre las nuevas formas de violencia entre adolescentes a través de redes sociales e inteligencia artificial.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado este martes a las mujeres víctimas de violencia machista a recuperar su libertad y su confianza durante el acto institucional del 25-N celebrado en Sevilla.

"Adelante y sin miedo, somos más y somos mejores", ha proclamado, en una jornada en la que ha reivindicado la implicación de toda la sociedad para acabar con esta lacra y en la que ha estado acompañado del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y de la presidenta del Parlamento andaluz, Ana Maestre.

Moreno ha defendido que el objetivo es que las mujeres puedan volver a vivir sin temor, recuperar sus planes y decidir sobre sus propias vidas. "Que todas las mujeres tengan la libertad de decidir y de empezar de nuevo. Y ese será el gran triunfo pendiente de nuestra sociedad", ha señalado.

El presidente andaluz ha recordado que la violencia machista no es un problema exclusivo de las mujeres, sino del conjunto de la sociedad. En este sentido, ha pedido no ignorar las señales de alerta, no tolerar las humillaciones ni las amenazas y actuar ante cualquier indicio de violencia.

"El mecanismo es siempre el mismo. Dominar, controlar y anular", ha advertido Moreno, que ha reclamado herramientas eficaces de prevención, protección, educación y atención social, sanitaria y jurídica para las víctimas.

Durante su intervención, también ha puesto el foco en las cifras de mujeres asesinadas. En lo que va de año, 12 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en Andalucía y 47 en el conjunto de España. Además, esta violencia ha dejado diez menores huérfanos en la comunidad y 37 en todo el país.

Moreno ha agradecido la labor de los profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer, los centros de atención, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la justicia, los servicios sociales y las asociaciones, entre otros colectivos. "Esta es la fuerza que protege la libertad de las mujeres", ha afirmado.

Olga Carrión

El acto ha estado marcado también por el recuerdo a Olga Carrión, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, fallecida recientemente.

El presidente la ha definido como una mujer "valiente, luchadora y alegre", que siempre tendía la mano a quienes necesitaban ayuda. "Siempre la recordaremos como un ejemplo, con una enorme gratitud y también con un enorme cariño", ha expresado.

Unidad social

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha insistido en que disponer de todos los medios para que las víctimas puedan abandonar una vida de violencia "no ha de ser una opción". "Solo tenemos un camino: la realidad", ha subrayado.

López ha destacado la importancia de la unidad social para combatir una violencia que también adopta nuevas formas entre adolescentes, a través de dispositivos digitales, redes sociales e inteligencia artificial. Asimismo, ha recordado el teléfono de atención a las mujeres, el 900 200 999, como recurso para quienes necesitan ayuda.

El acto institucional de este año, bajo el lema 'Que vuelva todo menos el miedo', ha contado también con la actuación de 20 estudiantes de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga, que han interpretado 'Un sueño imposible', del musical de Paloma San Basilio.