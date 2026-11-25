La izquierda le hace el vacío a Juanma Moreno con los actos del 25-N en busca del voto femenino contra la "involución"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La oposición de izquierdas en Andalucía plantas los actos institucionales del 25-N en el Palacio de San Telmo y rechaza secundar la declaración encabezada por Juanma Moreno. Por primera vez, Vox se suma a las conmemoraciones oficiales del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través del vicepresidente Manuel Gavira. El PSOE acusa a Moreno de hipocresía por aplicar recortes presupuestarios en materia de mujer, mientras el PP califica de impresentable la ausencia de la oposición en busca del no acuerdo. Andalucía registra 12 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, de las 47 contabilizadas en toda España.

Vox entra y la izquierda sale. Este 25-N está marcado por la confrontación política a cuenta de las urnas.

Por primera vez, el partido de Abascal se ha sumado a los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo ha hecho en la figura del vicepresidente Manuel Gavira.

Por contra, toda la oposición de izquierdas ha decidido no comparecer en el Palacio de San Telmo ni secundar la declaración institucional encabezada por el presidente Juanma Moreno.

El PSOE andaluz ha sido muy duro con Moreno, al que ha calificado como "el mayor hipócrita del reino en materia de violencia de género".

"Mucha chapita, chaqueta, alfombra y bufanda morada, pero luego aplica la tijera en los Presupuestos que tienen que ver con las mujeres", ha dicho la portavoz adjunta del Grupo Socialista, María Márquez.

Los socialistas se aferran a que "llevamos muchos años intentando poner en el escaparate la vergüenza de los asesinatos machistas" para convencer al electorado femenino de la región.

"Estamos al filo del precipicio y estamos viendo claramente la involución en Andalucía", ha añadido la portavoz de un partido que viene criticando que Vox haya asumido competencias de Justicia en materia de género.

El PSOE defiende que ha solicitado modificaciones a la declaración institucional que no han sido atendidas, y Adelante Andalucía se ha sumado a ellas.

En busca del 'no acuerdo'

El PP, en cambio, lamenta que los grupos de izquierdas hayan planteado modificaciones "buscando que no hubiera acuerdo".

"No puede haber grietas entre los grupos, es más importante la unidad de todos. Hicimos una propuesta que cualquiera podía respaldar", ha asegurado el portavoz en el Parlamento Toni Martín.

Para Martín es una "vergüenza" y una "actitud impresentable" por parte de grupos que "consideran que llevan la bandera de la política de género e igualdad".

"Es la primera vez en la historia que ningún grupo de la oposición acude al acto institucional de la Junta. ¿Por qué? ¿Porque gobierna Andalucía quienes ellos no quieren? ¿Porque lo ordena María Jesús Montero o Pedro Sánchez?", se ha preguntado.

Precisamente este miércoles, el Parlamento celebra un pleno en el que se tratará la política sobre igualdad y violencia machista.

Está prevista la comparecencia de la consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, Loles López, y del consejero de Turismo, Justicia, Regulación y Administración Local, Manuel Gavira.

En lo que va de año, 12 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en Andalucía, de las 47 del conjunto de España.