Casi 14.000 residentes en el extranjero quedan fuera del voto exterior en Andalucía tras el auto del TS de la 'ley de nietos'

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LO ESENCIAL Las claves El censo de andaluces en el extranjero con derecho a voto para el 29N se reduce en 13.895 electores, pasando de 314.415 a 300.520. La reducción responde a un auto del Tribunal Supremo que suspende el voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' que no prueben ser descendientes de exiliados. Granada (3.878), Málaga (3.578) y Almería (3.350) son las provincias andaluzas con mayor caída en el número de electores exteriores. Argentina registra el mayor descenso por países al perder 8.127 votantes, seguida de Brasil (1.717), Cuba (378) y México (362).

El censo de andaluces residentes en el extranjero con derecho a voto en las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre se ha reducido en 13.895 electores tras el auto del Tribunal Supremo (TS).

Dicho auto suspende el derecho a voto a nacionalizados por la 'ley de nietos' si no demuestran que son descendientes de exiliados.

Así lo refleja la nueva tabla publicada por la Oficina del Censo Electoral con el número de residentes en el extranjero con derecho a voto "modificado por apéndices de reclamaciones y en cumplimiento del auto del TS de 10 de septiembre, confirmado por autos de 12 de octubre y 23 de octubre".

La primera tabla publicada por la Oficina del Censo Electoral tras la convocatoria de las elecciones del 29N cifraba en 314.415 los andaluces residentes en el extranjero con derecho a voto en estos comicios y la nueva versión los rebaja hasta 300.520

Esto supone la exclusión de 13.895 electores incluidos inicialmente.

Por provincias, el mayor descenso se produce en Granada, que pierde 3.878 electores residentes en el extranjero para la cita del 29N, seguida de Málaga, con 3.578, y Almería, con 3.350.

Con cifras significativamente inferiores se sitúan Cádiz, con 1.077; Sevilla, con 925; Córdoba, con 451; Jaén, con 445; y Huelva, con apenas 271.

Por países, la mayor caída en el censo de andaluces residentes en el extranjero con derecho al voto en estas elecciones se produce en Argentina, que baja en 8.127 (de 74.093 a 65.966); Brasil, con 1.717 menos (de 30.308 a 28.591); Cuba, con 378 (de 4.731 a 4.353); y México, con 362 (de 7.453 a 7.091).