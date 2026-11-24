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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno asegura en un acto electoral en Málaga que "cada voto que vaya al Partido Socialista es un respaldo a la impunidad". El presidente del PP andaluz afirma que "España no puede ser la Calabria de los años ochenta", haciendo referencia a los recientes escandalos de corrupción e investigaciones judiciales. Moreno acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ser "el Gobierno más antiandaluz y más antimalagueño" debido a la falta de inversiones en materia hidráulica y ferroviaria.

El presidente del PP en Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha sido esta tarde más fino que Cayetana Álvarez de Toledo, pero el mensaje es el mismo.

Ha participado en una chocolatada en Málaga dentro de la campaña electoral del 29N y ha asegurado que "cada voto que vaya al Partido Socialista es un respaldo a la impunidad", en relación a la corrupción y el resto de problemas por los que está atravesando este país.

Álvarez de Toledo, en una entrevista con EL ESPAÑOL, fue más explícita al indicar que "votar al PSOE en estas elecciones es un acto de indecencia; avalar cloacas, putas, joyas y mordidas".

Moreno juega el papel de la moderación, que tan buen rédito le ha dado en la comunidad andaluza, pero lanzando ideas claras.

“España no puede ser la Calabria de los años ochenta”, ha indicado a los seguidores que le acompañaban en la capital malagueña, recordando el testimonio de la líder de Los Rocho ante la Audiencia Nacional en el que aseguraba que le pidieron "liquidar" a la jueza que investigaba al hermano de Sánchez.

Moreno ha denunciado también la investigación de la Fiscalía Europea sobre el uso de los fondos que estaban destinados a las pulseras antimaltrato, ha recordado especialmente a las 115 personas que han muerto en los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda o la situación de Ceuta.

A escala regional y provincial, el presidente del PP andaluz ha subrayado que "el Gobierno de Sánchez ha sido el Gobierno más antiandaluz y más anti malagueño que hemos conocido en la historia reciente de la democracia".

En este sentido, ha desgranado la falta de obras en materia ferroviaria o hidráulica, así como la pérdida de inversiones por la falta de capacidad eléctrica.

Un momento del acto electoral del PP en Málaga. PP

"No queremos más discriminación, no queremos más marginación, no queremos más castigo a una provincia leal, productiva, dinámica y económica como es Málaga", ha enfatizado.

Moreno ha recalcado que "no se trata de ganar unas elecciones, se trata de ganar un gran gran país que es España" y ha hecho hincapié en que “nos jugamos premiar al que lo hace bien y castigar a aquel que lo ha hecho tan mal”.