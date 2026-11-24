El expresidente de la Junta Rafael Escuredo en una entrega de premios en Sevilla. Europa Press

El histórico socialista Rafael Escuredo se suma a las críticas a Felipe González: "Es un viejo gruñón, su tiempo pasó"

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LO ESENCIAL Las claves El expresidente andaluz Rafael Escuredo critica duramente a Felipe González tildándolo de "viejo gruñón". Escuredo afirma que González es "incapaz de entender que su tiempo pasó" y le aconseja "callarse". Las críticas surgen tras el anuncio de Felipe González de que votará en blanco en lugar de apoyar a Pedro Sánchez este 29-N. Rafael Escuredo fue el primer presidente de la Junta de Andalucía con mayoría absoluta y compartió escaño con González entre 1977 y 1982.

El histórico socialista Rafael Escuredo ha terciado en las desavenencias dialécticas entre Felipe González y José Bono.

El que fuera presidente de la Junta de Andalucía entre 1982 y 1984 ha manifestado que "Felipe González hizo cosas de interés, pero ahora se muestra como un viejo gruñón".

Escuredo, de 82 años y afiliado al PSOE desde el franquismo, se suma a las críticas de buena parte del partido contra el expresidente del Gobierno después de que anunciara que votaría en blanco en lugar de a Pedro Sánchez este 29-N.

El exdirigente sevillano ha considerado en un mensaje en la red social 'X' que González es "incapaz de entender que su tiempo pasó y lo mejor que puede hacer es callarse".

Profesor de Derecho, Escuredo fue diputado en el Congreso junto a Felipe González entre 1977 y 1982. Posteriormente fue consejero de Obras Públicas en la Junta preautonómica de Plácido Fernández Viagas.

Se convirtió en el primer presidente autonómico de la Junta con mayoría absoluta en 1982 y en el 84 fue sucedido por José Rodríguez de la Borbolla.