Sánchez se agarra a Lorca, a Ayuso y a su abuelo Juan para frenar a la derecha: "Han traído el odio a la política"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez pide el voto en Córdoba para frenar a la derecha el 29-N y acusa a PP y Vox de representar una involución y traer el odio a la política. El líder del PSOE apela a la figura de García Lorca para alertar sobre la censura cultural y recuerda a su abuelo emigrante para defender a los inmigrantes en España. Sánchez e Isabel María Jesús Montero ironizan con las descalificaciones de la derecha definiéndose como garrapateros y zurdos durante un acto ante 4.000 simpatizantes. El presidente contrapone su buena política a la mala educación de Feijóo y Abascal, solicitando una máxima movilización para lograr 176 escaños para el PSOE.

Al ritmo de Aserejé, de las Ketchup cordobesas que irrumpieron con fuerza a principios de siglo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido el voto desde Córdoba para frenar a la derecha el próximo 29 de noviembre.

Y para ello se ha agarrado a Federico García Lorca, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y hasta a su abuelo Juan, que se fue a trabajar a Alemania en la posguerra.

Por dos motivos fundamentales, ha dicho desde el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba, porque "no representan un cambio, sino una involución, y han traído el odio a la política".

No era una visita cualquiera. El presidente volvía a Andalucía, donde inauguró la precampaña y la campaña, porque sabe que en esta comunidad se juega mucho.

"Yo me siento en casa cuando vengo a Andalucía, me siento garrapatero y zurdo", ha dicho en alusión a las palabras de Díaz Ayuso sobre la etapa socialista de la Junta de Andalucía. También ha sacado a la palestra la supuesta compra del piso de Chamberí.

Previamente, María Jesús Montero ya había calentado el terreno en este sentido: "Aquí estamos. Somos los garrapateros del perro", gritó entre aplausos de los más de 4.000 asistentes y pidió al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que defienda a los andaluces frente a los ataques de sus propios compañeros de partido.

De ahí que tanto ella como Sánchez hayan hecho un llamamiento para que "ningún andaluz se quede en casa" el 29 de noviembre. A juicio del candidato socialista, PP y Vox suponen "una involución" con la de Trump, Bolsonaro y Milei.

De hecho, ha recordado las críticas del candidato de Vox, Santiago Abascal, al Estado autonómico. "Eso hay que guardárselo, lo digo aquí en Andalucía, porque la España preautonómica es la España predemocrática", lanzando otro mensaje al respecto: "La última vez que gobernó la ultraderecha en España no había democracia".

Y ha vuelto a insistir en otro de los ejes de su campaña: la contraposición entre lo que él denomina "buena política" y la "mala educación".

"Feijóo y Abascal representan sobre todo la mala educación. Han hecho del insulto, la mentira y los recortes su forma de hacer política", ha afirmado.

A su juicio, "la mala política es llamar cáncer a las bajas laborales de los trabajadores, como ha hecho Feijóo", y ha contrapuesto esas palabras con la defensa de los derechos laborales.

El presidente ha recurrido también a la memoria histórica y a la figura de Federico García Lorca para advertir al ámbito cultural. "Lorca lleva 90 años asesinado y a día de hoy continúan censurándolo. Eso es involución", ha denunciado.

Por eso, el presidente ha pedido que la movilización sea máxima para conseguir 176 escaños para el PSOE. Sánchez se agarra a los resultados económicos y a que España volverá a ser la economía europea que más crezca y estará entre los países que más empleo generen.

"Todo eso lo hemos logrado con un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria. Imaginad lo que podemos lograr con una mayoría de 176 escaños", ha trasladado a los asistentes.

Y cuando ha hablado de los inmigrantes que llegan a España se ha acordado de su abuelo Juan, quien trabajó durante 40 años en Alemania. "Lo hizo para llevar algo de dinero a un país y a una familia que vivía en la pobreza y donde se le negaba a la gente leer y escribir".

"Todos aquellos que teníamos seres queridos que se fueron hubiéramos pedido que los atendieran, ¿cómo no vamos a hacer lo mismo con los migrantes que vienen a España?".

Por todo ello, ha pedido que el próximo domingo "se tiña todo de rojo para vencer a la negrura de Feijóo y Abascal", viendo el triunfo del PSOE más allá del 29 de noviembre.

"Después vendrá el mes de mayo y volveremos a tener una mayoría socialista en el municipalismo", ha remarcado el presidente sobre las elecciones municipales que se celebrarán el 23 de mayo".