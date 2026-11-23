Juanma Moreno a su llegada a la Cámara de Comercio de Sevilla. Europa Press

El PP apela al "voto útil" para retener diputados en Málaga y Cádiz, sumar uno en Córdoba y conquistar Sevilla

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno apela al "voto útil" en la recta final de la campaña para retener y sumar diputados clave en Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla. El PP busca hacer historia ganando por primera vez al PSOE en la provincia de Sevilla, donde Alberto Núñez Feijóo cerrará la campaña electoral. Moreno defiende la experiencia de gestión del PP frente a las críticas de Vox por reclamar el voto concentrado en los populares. El presidente andaluz descarta dar el salto a la política nacional o asumir una vicepresidencia si Feijóo gobierna, reafirmando que su sitio está en Andalucía.

Ya en la recta final del 29-N, el PP no se confía, pese a tener viento de cola en las encuestas.

Alberto Núñez Feijóo recordaba este fin de semana que también en 2023 todo parecía hecho, pero Pedro Sánchez logró arañar el gobierno.

Y Juanma Moreno, presidente de la Junta y del PP andaluz, es consciente de que hasta el 20% del electorado decide el voto en la última semana.

Las encuestas son favorables para los 'populares', también Andalucía, donde el Barómetro de este lunes les otorga más de un 30% de los sufragios.

Moreno cree el resultado final "puede ser similar al de 2023, diputado abajo o arriba". En aquella ocasión se lograron en la región 25 escaños en el Congreso.

Pero un puñado de papeletas en puntos estratégicos pueden cambiar de manera muy notable el escenario.

El presidente de la Junta ha señalado en un encuentro de la Cadena Ser en la Cámara de Comercio la importancia de defender el "voto útil" y las provincias más sensibles en esta recta final: Málaga, Cádiz, Córdoba y Sevilla.

La "experiencia de gestión"

Después de que Santiago Abascal afeara en su mitin del sábado en Sevilla las llamadas al "voto útil" del PP, Moreno lo reivindica: "Nadie debe molestarse, igual que Vox intenta captar votantes en nuestro caladero".

Para el malagueño, la "columna vertebral" de un gobierno salido de las urnas tras el 29-N "la tiene que tener el PP, que es el que tiene equipos rodados y mayor punto de equilibrio, moderación y centralidad".

"Hacen falta gestores con experiencia de gestión, ¿y quién los tiene? El PP", ha insistido.

Para que les salgan las cuentas en Andalucía es necesario mantener el tipo en Málaga. Allí se ganó el quinto escaño de la provincia por 1.600 votos frente a Vox. "Estamos peleándolo", ha dicho Moreno.

En Cádiz, con 4 escaños, la cuestión también es mantenerse, en este caso después de que la provincia haya perdido un asiento en favor de Madrid por criterios de población.

En el caso de Córdoba, los 'populares' aspiran a sumar otro escaño, que sería el tercero, la mitad de los que están en disputa.

Sevilla es cosa aparte: se trata de hacer historia, desbancar por primera vez en democracia en unas elecciones generales al PSOE en la provincia.

"Estamos teniendo más presencia con el objetivo de intentar ganar por primera vez, la alternancia es la seña de una democracia y no es bueno que casi 50 años no haya habido alternancia en generales", ha recordado el presidente andaluz.

De hecho, para apuntalar el reto, Alberto Núñez Feijóo cerrará la campaña electoral en la capital hispalense, en el pabellón de la Navegación, el próximo viernes.

Moreno descarta cualquier tipo de voto de castigo por el pacto con Vox en la Junta: "No tiene sentido; ahora mismo la mayoría de los ciudadanos han percibido que no ha habido un cambio de las políticas que llevamos en los últimos ocho años".

Un "halago", pero no

En cuanto a la posibilidad de que haga las maletas rumbo a Madrid si Feijóo entra en la Moncloa, el malagueño se saca de la ecuación: "No quiero estar en las quinielas, mi sitio está aquí".

Ni siquiera si le tentaran con una vicepresidencia: "No tengo ningún interés, sería un halago, pero lo que me toca es seguir mi plan de reforma en Andalucía y contribuir a la mejora del país desde el Sur".