Un votante en un colegio electoral de Málaga. Europa Press

El PP amplía ventaja con el PSOE en Andalucía respecto a 2023 y suben Vox y Adelante, según el Barómetro andaluz

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LO ESENCIAL Las claves El PP ganaría las elecciones en Andalucía con entre 24 y 26 escaños y el 31,3% de los votos, ampliando su ventaja sobre el PSOE. El PSOE caería hasta el 25% de los sufragios, obteniendo entre 18 y 20 diputados, por debajo de sus 21 escaños actuales. Vox subiría un 3,7% en estimación de voto y alcanzaría entre 11 y 14 escaños en el Congreso por las provincias andaluzas. Adelante Andalucía se sitúa como la mayor sorpresa al lograr un 10% de los votos y hasta 5 diputados, mientras Frente Amplio caería a 0-1 escaños.

El PP ganaría las elecciones del próximo 29 de noviembre en Andalucía si se cumplen las estimaciones de la encuesta preelectoral de la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta de Andalucía.

Según el estudio, el 31,3% de los andaluces otorgarían su confianza a Alberto Núñez Feijóo, lo que dejaría al PP con entre 24 y 26 escaños en el Congreso por Andalucía. Actualmente el partido tiene 25.

El PP se dejaría un 5,1% de porcentaje del voto, pero ampliaría ventaja con el PSOE, que baja un 8,5%. Pedro Sánchez cedería estimación hasta quedarse con un 25% de los sufragios.

La encuesta, elaborada a partir de 2.400 entrevistas en dos oleadas —21 y 28 de octubre y 5 y 11 de noviembre—, le otorga entre 18 y 20 escaños, menos de los 21 actuales.

Frente Amplio, que recoge la marca Sumar de 2023, también cede posiciones y se quedaría con un escaño o ninguno, después de los seis logrados en los anteriores comicios generales.

En cambio, Vox y Adelante Andalucía recogen los 'beneficios'.

El partido de Santiago Abascal pasaría de los nueve escaños actuales a entre 11 y 14. Acumula una subida del 3,7%.

Mientras, la formación fundada por Teresa Rodríguez y liderada por José Ignacio García experimenta el mayor alza, consolidándose la tendencia a una 'sorpresa' este 29-N.

Adelante se llevaría el 10% del voto y en el mejor escenario lograría hasta cinco diputados en Madrid, lo que le valdría para formar grupo propio; serían dos en el peor caso previsto por el Centra.