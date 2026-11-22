Penúltimo sondeo andaluz: la derecha casi duplica en escaños a la izquierda ante la caída del PSOE a mínimos históricos

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LO ESENCIAL Las claves El bloque de la derecha obtendría 38 diputados frente a los 22 de la izquierda en Andalucía, según el sondeo de SocioMétrica. El PP ganaría las elecciones con 24 escaños, mientras que Vox experimenta un fuerte crecimiento y alcanza los 14 diputados. El PSOE cae a mínimos históricos al quedarse en 19 escaños, con el temor añadido de ser superado por primera vez en Sevilla. Adelante Andalucía irrumpiría con 3 escaños como principal referencia de la izquierda a la izquierda del PSOE, mientras Frente Amplio y Podemos quedan sin representación.

A un día que se cierre el plazo este lunes para la realización de encuestas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, la situación no ha variado mucho en Andalucía respecto al inicio de la campaña.

El bloque de la derecha casi duplica en escaños a la izquierda y ganaría las elecciones con 38 diputados frente a los 22 de la izquierda.

Según el penúltimo sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el PP se mantiene, aunque perdería un escaño, quedándose en 24 frente a una pronunciada subida de Vox que pasa de nueve a 14 escaños, convirtiéndose en el partido que más crece.

Por su parte, el PSOE caería a mínimos históricos en Andalucía, incluso con el temor de perder por primera vez en la provincia de Sevilla, al caer en dos diputados y situarse en 19 diputados.

Este último sondeo confirma la irrupción con fuerza de Adelante Andalucía (AA) con 3 escaños (1,6%), como referente de la izquierda a la izquierda del PSOE porque Frente Amplio y Podemos no conseguirían ningún diputado.

Todo ello tras catapultarse en las autonómicas del pasado 17 de mayo, cuando pasó de dos a ocho parlamentarios, y ahora 'se come' a la parte extinta de Sumar, antes Por Andalucía.

Así se reparten los 60 escaños que se ponen en liza en la comunidad más poblada del país, que ha perdido uno con respecto a los últimos comicios nacionales.

Por tanto, el bloque conservador sigue muy por encima de la izquierda (38 a 22), que cosecha sus peores resultados históricos, una vez más.

Así, el PP andaluz será de nuevo el gran victorioso de esta cita con las urnas, consolidando su hegemonía en la comunidad autónoma.

De hecho, será la quinta victoria consecutiva de la formación que preside Juanma Moreno, que arrancó el pasado mes de mayo su tercer mandato en alianza con Vox.

Ficha técnica

Tracking electoral para El Español: acumulado de 7.266 entrevistas CAWI (panel online) desde el 1 de septiembre. La muestra se ha equilibrado en fases sucesivas mediante cuotas de sexo, edad, provincia y recuerdo de voto, así como otras variables de fuerte influencia en el voto. Postponderación por fecha creciente. El ajuste de la convergencia por interacción para el total nacional es del 97 % (no procede error muestral por tratarse de un muestreo no probabilístico, si bien puede estimarse el error de equilibraje en ±3 %). El estudio ha sido realizado por la empresa SocioMétrica, miembro de Insight Analytics. Director: Gonzalo Adán.



