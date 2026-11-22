La Moncloa mira a Andalucía: Sánchez vuelve para minimizar daños y Feijóo cierra en Sevilla en busca de un golpe histórico

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía es clave en las elecciones generales al ser la comunidad más poblada de España y la que más escaños asigna al Congreso, con un total de 60. Pedro Sánchez vuelca su presencia en la región con cuatro mítines para intentar frenar el avance del PP y minimizar los daños electorales del PSOE. Alberto Núñez Feijóo cerrará su campaña en Sevilla buscando disputar al PSOE una provincia histórica en la que los socialistas siempre han ganado las generales. Santiago Abascal también mima el territorio andaluz con cuatro actos, mientras Adelante Andalucía intensifica su presencia para intentar lograr tres escaños.

Hubo un tiempo en que Andalucía no estaba ni siquiera en disputa: se daba por hecho que de Despeñaperros para abajo todo sería 'rojo'.

Pero hace 15 años el predominio socialista en las generales comenzó a tambalearse y la tendencia se invirtió hacia el PP. Los 'populares' ganaron Andalucía en 2011, en 2016 y en 2023, los dos últimos por escaso margen.

En 2026 hay 'partido' en la región más poblada de España, la que más escaños asigna en el Congreso (60), pero unos salen a ganar y otros a no perder.

El desempeño de los andaluces en las urnas este 29 de noviembre puede ser determinante para consolidar una mayoría de Feijóo o para que Sánchez minimice daños.

El PSOE así lo ha entendido, de ahí que el actual presidente esté dando el do de pecho en Andalucía, con un total de cuatro mítines entre la precampaña y la campaña.

De hecho, es muy revelador que ambos periodos electorales los haya inaugurado en la comunidad.

El 10 de octubre estuvo en Dos Hermanas, su plaza 'fetiche', la ciudad que encadena mayorías absolutas socialistas, y el 12 de noviembre en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, sacando a bailar y a hablar a Begoña Gómez.

Sánchez ha estado asimismo en Granada el 24 de octubre y estará este lunes en Córdoba, en el que podría ser seguramente su cierre en Andalucía.

Ciclo virtuoso para el PP

Los socialistas vienen de encadenar cuatro derrotas contra el PP en sendos comicios en Andalucía. La última fue especialmente dolorosa, con el peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas.

El PSOE trata de levantarse del suelo y frenar la sangría de votos en el Sur como baza para contener la tendencia todopoderosa del PP en la región.

Las perspectivas no son buenas: dos de cada tres andaluces suspenden la gestión de Sánchez al frente del Gobierno de España, mientras que aprueban en su mayoría al hombre de Alberto Núñez Feijóo en San Telmo, Juanma Moreno.

Moreno ha sido la 'antena' del candidato 'popular' desde que se anunciaron las elecciones, recorriendo la región para dar a conocer el programa de "reconstrucción nacional".

Feijóo solo vino al inicio de la precampaña, el 21 de octubre, en un acto sobre vivienda en el restaurante Abades Triana, en Sevilla.

Su ausencia desde entonces y durante toda la campaña en Andalucía resultaba sospechosa. Finalmente se ha revelado como una sorpresa final.

Feijóo cerrará la campaña en Sevilla, en el Pabellón de la Navegación, este viernes 27. Un golpe de efecto con el que el PP confía en tumbar a Sánchez en la única provincia que siempre ha votado socialista.

Y siempre es siempre si hablamos de elecciones generales, desde el año 79. Pero este 29-N el PP tiene más cerca que nunca la posibilidad de hacer saltar ese hito. Y la visita del candidato el último día refuerza la aspiración.

Abascal también mima Andalucía

Para Vox, Andalucía también tiene un 'color especial'. Es la comunidad donde arrancó electoralmente, en las autonómicas de 2018.

Su candidato, Santiago Abascal, no ha descuidado tampoco una región en la que ahora cogobiernan. Al igual que Sánchez, ha estado cuatro veces desde la convocatoria de elecciones.

Saludó dicha convocatoria en Estepona (Málaga) el 11 de octubre; luego, el 6 de noviembre mitineó en Granada. La campaña la arrancó en Almería, donde Vox mantiene fuerte presencia de voto, el 14 de noviembre.

Por último, este pasado sábado el candidato 'verde' acudió a la capital, Sevilla, para un gran acto público en el Muelle de la Sal.

Frente Amplio trajo a su candidata, Ada Colau, en el primer fin de semana de campaña, a Sevilla, igual que Podemos, con la visita de Irene Montero.

A la izquierda del PSOE es Adelante Andalucía quien mantiene mayor actividad en el territorio, recorriendo provincias y confiando en arañar esos tres escaños en el Congreso al que apuntan las encuestas.

Los de Teresa Rodríguez y José Ignacio García creen que pueden sacar asiento por Sevilla, Cádiz y Málaga. Su presencia en las tres provincias está siendo notable.