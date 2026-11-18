La izquierda ataca a Ayuso por sus palabras sobre la Andalucía "socialista": "Es supremacismo contra los andaluces"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso criticó los 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía, calificándolos de "decadencia tóxica" sostenida por una "red de gente garrapatera". Partidos de izquierda como el PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía acusan a la presidenta madrileña de "supremacismo" y "clasismo territorial" contra los andaluces. Ayuso ha aclarado que sus críticas se dirigían exclusivamente a la gestión del PSOE y no al pueblo andaluz, mientras que el PP califica la polémica de "interpretación perversa". La oposición exige a Juanma Moreno que defienda la dignidad de la región y Por Andalucía busca reprobar las palabras de Ayuso en el Parlamento regional.

Un mitin en Móstoles el martes ha marcado la agenda política en Andalucía este miércoles. Apenas un minuto de intervención de la presidenta madrileña ha hecho correr ríos de tinta y minutos de contra-declaraciones.

Isabel Díaz Ayuso señaló "la estrategia de la carcoma" de los gobiernos socialistas: "Poquito a poco va cayendo todo, la decadencia es tóxica y se pega en todas partes, y después nos encontramos como la Andalucía socialista durante 40 años gracias a esa red de gente garrapatera que vivía del dinero de todos".

La presidenta enumeró las consecuencias: "Fracaso escolar, abandono escolar, corrupción, Andalucía la última siempre en puestos de trabajo, en desastre; siempre los centros de salud cerrados todas las tardes se mueren porque estaban de vacaciones..."

Y concluyó: "La decadencia llama a la decadencia, que no nos acostumbremos a la decadencia, porque si te acostumbras a la decadencia, te van a pisar todo en la vida".

Sus palabras han sido interpretadas desde la izquierda como una ofensa a los andaluces y un ejemplo del "supremacismo de la derecha con Andalucía", según ha denunciado María Márquez, portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento.

El propio Pedro Sánchez aprovechaba la polémica por la noche en un acto para recordar las palabras y asegurar que "Andalucía se va a levantar, a movilizar y a darnos la victoria el 29-N"

El PP andaluz ha salido al paso recordando el "cariño" de Ayuso a esta tierra y la propia presidenta se explicaba en 'X' esta mañana: "No, señores demagogos: no me meto con los andaluces. Me meto con la decadencia, la podredumbre y las cadenas del PSOE".

"Andalucía ya salió del socialismo, de la utilización de lo público para hundirlo, como hicieron con los ERE, el empleo o la educación", ha añadido.

Para los socialistas andaluces, lo de Ayuso se enmarca en un discurso de "supremacismo nacional, una posición de clasismo territorial desde la derecha".

"Lávese la boca"

"De esto también va el próximo 29-N, de la defensa de la dignidad de los andaluces, a los que nos han intentado estereotipar y estigmatizar", ha añadido Márquez.

El PSOE andaluz cree que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, debe "levantar la voz y defender a Andalucía", pero lo acusan de tener el "síndrome de Pablo Casado" y estar "muerto de miedo" ante Ayuso.

Desde Granada se ha pronunciado el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, abundando en el supuesto agravio de la presidenta: "Lávese la boca antes de hablar de los andaluces".

Por Andalucía pretende que sus palabras se reprueben en el Parlamento, para lo que presentará una Proposición no de Ley.

Una "interpretación perversa"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular ha lamentado la "utilización como sea y de lo que sea" del PSOE y el resto de partidos de izquierdas para minar la fortaleza del PP en Andalucía.

Se trata, ha dicho, de un "intento ridículo" y una "interpretación perversa" de unas declaraciones en las que "hablaba claramente del socialismo".

Toni Martín lamenta que lo que dijo la presidenta el martes "sirva", pero no las explicaciones que ha dado este miércoles: "Quien quiera dar vueltas a lo mismo, que siga".