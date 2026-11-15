Irene Montero acusa a la derecha de “maltrato a las mujeres con los cribados” y de "querer esclavos andaluces"

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LO ESENCIAL Las claves Irene Montero acusa al PP de un maltrato premeditado a las mujeres por la gestión de los cribados médicos durante el mitin central de Podemos en Andalucía. La dirigente morada arremete contra PP y Vox por promover condiciones de trabajo precarias y pretender tener esclavos en el campo andaluz. Podemos propone redirigir los 36.000 millones de euros de gasto en Defensa a Sanidad, Educación y servicios públicos como el transporte. Ione Belarra aboga por una izquierda estatal fuerte y una alianza republicana federal, además de reclamar la nacionalización de Repsol.

Nubes sobre Sevilla durante el mitin central de Podemos en Andalucía en esta campaña electoral, y en el que Irene Montero ha acusado al PP de "maltrato premeditado" que "pone en riesgo la vida de las mujeres con los cribados".

"Y cuando las mujeres lo denuncian, las amenazan a ellas en lugar de poner cribados para todas a tiempo, para que ninguna mujer vea en peligro su vida porque no le hacen una prueba médica", ha asegurado.

Ante más de 200 personas en el Parque de los Perdigones, en una mañana otoñal, y frente a las encuestas que dejan a la formación morada fuera del Parlamento, Montero ha denunciado que Andalucía no puede estar "entregada al negocio del turismo".

Ha criticado los trabajos "precarios, mal pagados y temporales", los alquileres "impagables" o el "millón" de personas en listas de espera en la sanidad.

Y ha hablado de mujeres que viven en asentamientos "en condiciones de esclavitud" para trabajar en la agricultura en Huelva o Almería, lo que considera que ejemplifica "el racismo de Vox y PP".

Partidos a los que ha acusado de querer “esclavos negros, latinos y andaluces”.

Ante esta situación, ha reivindicado el papel de Podemos frente a “los señoritos de Andalucía y de Madrid”.

"¿Por qué no se van ellos a recoger la fresa en Huelva o en Almería, a doblar el riñón por mucho menos de 1.200 euros?", ha afirmado.

En materia de violencia machista, ha denunciado que el líder de Vox, Santiago Abascal, "ha dicho otra vez que no existe, que es fanatismo religioso", y ha cuestionado "qué son los agresores machistas que Vox lleva en sus listas".

Y ha lamentado que las mismas congregaciones religiosas que gestionaban los centros del Patronato de Protección a la Mujer siguen recibiendo subvenciones públicas, algo que ella prohibirá si es presidenta.

A lo largo del acto Podemos ha hecho una defensa cerrada de la ley de ‘sólo sí es sí’, con la que centenares de agresores sexuales han visto reducidas sus penas, sin alusiones a los problemas con las pulseras para controlar a maltratadores.

Montero ha denunciado de nuevo el gasto en Defensa y ha asegurado que si su partido gobierna los 36.000 millones para armas se destinarían a trenes, educación y sanidad pública, o a una red de media distancia, entre otras medidas.

Ha rechazado que en estas elecciones solo haya dos opciones, la de la derecha "que lo destruye todo" o la otra "que es más de lo mismo, que es mal", y ha apostado por construir un proyecto "plurinacional, una izquierda estatal".

"No basta con las izquierdas soberanistas, o tenemos una izquierda estatal fuerte o los cambios no se van a poder llevar a cabo", ha añadido Montero.

Un velado mensaje proyectos como Adelante Andalucía, disparado en todas las encuestas hacia una representación parlamentaria en Madrid que la demoscopia niega a Podemos.

En la misma línea, Ione Belarra ha asegurado que una alianza republicana federal será la que mejor defienda los intereses de Andalucía, porque “ya se sabe lo que ocurre cuando no hay fuerza en la izquierda para condicionar al PSOE", en referencia al Frente Amplio.

Ha denunciado que la Justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad son "una balanza inclinada hacia la derecha" y ha criticado que haya tres personas en prisión provisional "por haber participado en la huelga" del 11N mientras los detenidos de Núcleo Nacional, con armas y munición, están en libertad provisional.

Belarra ha insistido en otro de los argumentos fuerza de la coalición durante esta campaña: la nacionalización de Repsol, compañía que considera que “representa todo lo malo”.

Con estos parlamentos el mitin transcurría frío y gris, hasta que irrumpió Mar Cambrollé, candidata por Sevilla, que puso al público en pie e hizo ondear banderas andaluzas, moradas, republicanas y palestinas.

La activista trans prometió una ley para barrios desfavorecidos, avances en los derechos del colectivo LGTBI y las personas trans, y ha sabido conectar con el público.

Cambrollé ha aprovechado para repartir a todo el espectro político: desde alusiones al “Fraude Amplio” a “PSOE y PP, la misma mierda es”.