Imagen del mapa donde se ha producido el movimiento sísmico de Huétor Tajar. Instituto Geográfico Nacional (IGN)

Tiembla la tierra de madrugada en Granada: registrado un terremoto de magnitud 2,1 en Huétor Tajar

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LO ESENCIAL Las claves Un terremoto de magnitud 2,1 en la escala de Richter se ha registrado a las 05:54 horas en el municipio de Huétor Tajar (Granada). Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo ha sido de carácter superficial y no ha llegado a ser sentido por la población. El suceso se produce pocos días después del simulacro de terremoto 'Respuesta26' realizado por la Junta de Andalucía en la Vega de Granada.

Un terremoto de magnitud 2,1 en la escala de Richter ha sido registrado durante la madrugada de este sábado, 14 de noviembre, con epicentro en la localidad granadina de Huétor Tajar.

Según la información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico ha sido superficial y se ha producido a las 05:54 horas (local) de la madrugada, aunque no ha sido sentido por la población.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía ha desarrollado durante este pasado martes, 10 de noviembre, un simulacro de terremoto en varios municipios de Granada para poner a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de los distintos servicios operativos ante una emergencia provocada por un sismo.

El ejercicio, denominado Respuesta26, tiene como objetivo testar las capacidades de la comunidad ante un terremoto en la Vega de Granada, zona que recientemente ha sufrido una serie sísmica iniciada a mediados de agosto.