El Ayuntamiento de Linares paga 15.000€ a una joven por publicar su foto y la tasa de alcohol tras un accidente

La joven fue sancionada judicialmente por infracciones contra la seguridad vial y se le retiró temporalmente el carné de conducir.

La publicación generó comentarios ofensivos y causó en la afectada estrés postraumático, ansiedad y secuelas psicológicas.

La Policía Local publicó en redes sociales una foto sin pixelar de la joven intentando salir de su coche volcado tras dar positivo en alcohol.

El Ayuntamiento de Linares indemnizará con 15.000 euros a una joven tras un acuerdo judicial por vulnerar su derecho al honor.

El Ayuntamiento de Linares (Jaén) vulneró el honor de una joven, vecina del municipio, de la que publicó una foto en las redes sociales de la Policía Local tras un accidente de tráfico en el que dio positivo en alcohol.

El consistorio ha llegado a un acuerdo, ratificado en el juzgado, para indemnizarla con 15.000 euros, una cantidad abultada en este tipo de situaciones cuando se trata de ciudadanos anónimos.

Junto a la foto de la joven intentando salir de su vehículo, volcado en la vía pública, la Policía explicaba en un texto que había cuadruplicado la tasa permitida.

El siniestro ocurrió en la madrugada del 15 de marzo de 2025. El vehículo que conducía la chica chocó con otro que estaba aparcado en la calle y volcó. Quedó con las ruedas hacia las estrellas.

El reloj inteligente que llevaba dio de forma automática aviso del accidente a las autoridades, y a los pocos minutos una patrulla de la Policía Local estaba en el lugar.

Cuando llegaron los agentes, la víctima estaba intentando salir del vehículo por una ventanilla, con medio cuerpo fuera y medio dentro.

“Los agentes intervinieron auxiliando a la conductora como primera medida”, aseguraba la publicación en redes que hizo la Policía días después.

Tras esos primeros auxilios le vieron síntomas y le hicieron soplar. Positivo.

Pero en realidad la primera medida que tomaron, antes del auxilio, fue tomar fotos. Una de ellas se publicó sin ocultar la cara de la víctima del siniestro, a la que se podía identificar claramente. Con la aclaración en un texto de que había dado una tasa elevada.

El post de la fuerza pública en redes tuvo una rápida repercusión, con comentarios que en la demanda presentada por el letrado Carlos Chamorro en representación de la víctima se califican como “de mofa, ironía, sarcasmo” y algunos claramente ofensivos.

Poco después de la publicación comenzaron a llegar al móvil de la afectada mensajes de sus amistades, preguntando por su salud, y avisando de que en redes estaba la imagen de su accidente.

Posteriormente la publicación se editó, para tapar la cara de la chica, y luego acabó eliminándose.

La chica fue sancionada judicialmente por las infracciones contra la seguridad vial cometidas, y se le retiró temporalmente el permiso de conducir. En el siniestro sufrió contusiones y heridas leves. Pero la exposición pública dejó secuelas más severas.

Un informe pericial detectó un cuadro compatible con estrés postraumático, trastorno adaptativo con ansiedad y estado de ánimo depresivo , alteración del sueño y sensible disminución de la autoestima.

Posteriormente se apreció bloqueo psicoafectivo y sufrimiento psicológico visible en situaciones de percepción social, ansiedad anticipatoria, con merma sustancialmente para que ésta pueda desarrollar facetas de su vida de forma deseable.

La joven consideró que se había vulnerado su derecho al honor con la publicación que hizo la Policía Local, y presentó una demanda. Ya en fase de juicio las partes llegaron a un acuerdo, que ha sido ratificado por el juzgado.