La 'epidemia' de falsas alarmas llega a Cádiz: una maleta sospechosa a la puerta de un colegio trastoca la normalidad

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LO ESENCIAL Las claves Una maleta amarrada en el aparcamiento de bicicletas del colegio Reyes Católicos de Cádiz activó el protocolo de seguridad antes del horario lectivo. El equipo de los Tedax de la Policía Nacional acordonó la zona y obligó a aplazar el inicio de las clases y a cortar el tráfico en la avenida principal. Tras inspeccionar el equipaje, los agentes comprobaron que solo contenía objetos personales y se restableció la normalidad en la zona. El alcalde de Cádiz, Bruno García, acudió al lugar para seguir de cerca la evolución del operativo policial.

Una maleta, tipo trolley, amarrada en el aparcamiento de bicicletas de la puerta del colegio Reyes Católicos, en plena avenida principal de la ciudad de Cádiz, ha activado el protocolo de seguridad, antes del comienzo del horario lectivo.

Hasta el lugar se ha desplazado el equipo especial contra explosivos de la Policía Nacional, Tedax, que acordonó la zona.

Finalmente, tras su examen han comprobado que la maleta contenía objetos personales y se ha recuperado la normalidad para que el alumnado pudiera entrar al colegio.

Según ha informado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento y Policía Nacional, el aviso a primera hora de la mañana de una maleta amarrada al aparcamiento de bicis de la puerta del colegio ha hecho saltar las alarmas.

Los padres del alumnado fueron avisados del aplazamiento del inicio de la actividad escolar hasta que se autorizara la entrada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Hasta la zona se ha desplazado el alcalde de la ciudad, Bruno García, para seguir la evolución del trabajo que se estaba realizando por parte de Policía Nacional y Policía Local.

Una zona de mucho tránsito

Cabe destacar que el colegio se encuentra en una zona de mucho tránsito a esa hora de la mañana en la ciudad, en plena avenida principal y muy cerca del hospital gaditano.

Finalmente, una vez que el equipo de los Tedax ha podido comprobar el interior de la maleta y su contenido, en el que había efectos personales, por lo que se ha levantado el cordón de seguridad y se ha vuelto a abrir al tráfico la zona y a reanudar la actividad lectiva.