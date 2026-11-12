El sector agroalimentario considera "inaplazables" el aeropuerto y las obras hídricas para Huelva

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LO ESENCIAL Las claves Representantes del sector agroalimentario e instituciones de Huelva califican de "inaplazables" la construcción del aeropuerto provincial y las infraestructuras hídricas, como la presa de Alcolea. Durante el encuentro 'Hecho en Huelva' se presentó la nueva edición del anuario del sector agroalimentario, destacando el valor de los productos locales y su estrecha relación con la salud. Expertos, cocineros y productores debatieron sobre las oportunidades de los alimentos de Huelva en el mercado, subrayando la importancia de comunicar sus propiedades nutricionales con rigor científico. El evento acogió la entrega de premios a empresas destacadas como Fruta de Andalucía, Dehesa Maladúa o Bio Freezer Food, además de otorgar un reconocimiento póstumo al ganadero Manuel Ángel Millares.

"El aeropuerto de Huelva no puede esperar más". Así lo han expresado los presidentes de Caja Rural del Sur y su Fundación, José Luis García-Palacios, y de Diputación de Huelva, David Toscano, durante la apertura de Hecho en Huelva, el encuentro del sector agroalimentario.

García-Palacios ha instado a "pararnos un momento y reclamar a las administraciones que lleven a cabo todas aquellas infraestructuras que son absolutamente necesarias para que los excelentes productos que se producen en Huelva puedan conquistar todos los mercados".

En este sentido, el presidente de la Caja Rural del Sur ha destacado que "el aeropuerto es ahora más necesario que nunca, que no tenemos conexión con Madrid".

En su opinión, "si tuviéramos un aeropuerto, no solo podríamos llegar más lejos, sino que mucho más rápido" y ha añadido que "también es necesario para que nuestra capacidad productiva se multiplique".

Por este motivo, García-Palacios ha reclamado que "es esencial el compromiso tácito de todas las administraciones para salvar todos los obstáculos".

El presidente de la Diputación de Huelva ha considerado "muy importante que Huelva cuente con aeropuerto, no solo para una de nuestras grandes industrias, que es la turística, sino también para la agroalimentaria".

Según Toscano, "debemos trabajar para desbloquear todas aquellas trabas que se están poniendo para que Huelva cuente con un aeropuerto", ya que, ha continuado, "no podemos depender tan solo del ferrocarril o unas carreteras que en muchas ocasiones tampoco están en su mejor estado".

La teniente de alcaldesa de Economía del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora ha defendido que "Huelva capital vive con su provincia la misma realidad social y económica y compartimos los sectores económicos. Queremos que la capital se convierta en un gran generador de oportunidades para el sector agroalimentario".

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha destacado el gran valor del sector primario, especialmente de los frutos rojos. La regidora palerma también ha reclamado" que se lleven a cabo las infraestructuras necesarias".

Desde la Junta de Andalucía, el secretario general de industrias agroalimentarias, José Carlos Álvarez, ha hecho hincapié en "el gran valor que aportan los profesionales del sector primario, que es su verdadera alma", a la vez que ha apostado por "la internacionalización para aumentar la competitividad, a través de la tecnología".

En la mesa redonda ‘La salud como gran valor diferencial de los productos agroalimentarios’, el especialista en Endocrinología y Nutrición y en Medicina Deportiva y divulgador científico Antonio Escribano ha destacado los alimentos de Huelva como una apuesta segura para generar confianza.

Luis Marquínez, analista gastronómico y autor de varios libros sobre la cocina de Huelva ha analizado las oportunidades que este criterio de compra saludable ofrece a los productos onubenses y su capacidad para responder a las expectativas del consumidor.

El conocido chef Daniel del Toro ha abordado cómo la cocina y la divulgación pueden acercar los valores saludables de los productos de Huelva al público. "La cocina es lo que nos diferencia de los animales", ha asegurado.

El comunicador ha puesto el foco en la sencillez de la cocina "sobre todo, cuando el producto es de la calidad de los que tenemos aquí", a la vez que ha apostado por propuestas culinarias que combinen sabor y salud, facilitando hábitos de alimentación equilibrada y contribuyan a generar interés por los alimentos de la provincia.

José Vázquez, gerente de Unión Salazonera Isleña S. A. (USISA), ha aportado la perspectiva empresarial sobre cómo las empresas productoras deben acudir al mercado dando a conocer los valores saludables de sus productos.

En su intervención ha defendido la comunicación rigurosa de las propiedades nutricionales como herramienta para diferenciar la oferta, fortalecer la relación con el consumidor y favorecer su comercialización.

Vázquez y Del Toro han coincidido en la necesidad de "no creerse todo lo que dicen los influencers", mientras que Escribano ha explicado que "el 85% de los consumidores se fía de lo que dicen los profesionales de la alimentación, no de las agencias de comunicación".

Nuevo anuario del sector

Como en ediciones anteriores, el anuario del sector agroalimentario de Huelva ha visto una nueva edición en Hecho en Huelva.

Emilio Ponce, director de la Fundación Caja Rural del Sur, ha explicado que "esta obra se ha convertido en un estudio de la situación del sector, aportando una cuestión fundamental: la continuidad, que muestra el valor en el tiempo".

Ponce ha recalcado que "hablar de los alimentos de Huelva es hablar de esfuerzo y de búsqueda de la excelencia", más aún cuando se relacionan alimentación y salud.

El director de la Fundación Caja Rural ha dicho que "el anuario recoge lo que hemos conseguido y lo que queremos conseguir para mostrar a los jóvenes lo que hemos y lo que pueden conseguir".

El diputado de agricultura de la Diputación, José Leñero, ha reclamado "la presa de Alcolea, obra esencial para el sector".

Premios

Hecho en Huelva 2026 ha hecho entrega, además, de una nueva edición de sus premios.

Fruta de Andalucía, en la sección de Agricultura, por su consolidación como una de las principales empresas agroalimentarias de Huelva, especializada en la producción y comercialización de frutos rojos, cítricos y almendras, con cerca de 2.000 hectáreas de cultivo.

El reconocimiento destaca su crecimiento, su proyección internacional y la generación de empleo, junto con su compromiso con la divulgación de las propiedades nutricionales de los frutos rojos y la promoción de hábitos de alimentación saludables.

La Ganadería de Isaías Espinosa Guerra, de Alosno, ha recibido el premio de Ganadería por su proyecto de ganadería extensiva diversificada, que combina ganado ovino, bovino y porcino con aprovechamientos cinegéticos.

Reconocida en 2025 con el primer Premio a Jóvenes Ganaderos con Proyectos Innovadores, su actividad destaca por contribuir a la sostenibilidad económica de la dehesa, la diversificación productiva y la continuidad de la ganadería en el medio rural.

El premio de Pesca ha recaído en Ficolumé - Pescatún Isleña, SL, empresa de Isla Cristina que destaca por la elaboración artesanal de mojama de atún. La selección de la materia prima, el empleo de sal de las salinas locales y el secado tradicional mantienen el vínculo entre producto, técnica y territorio.

El galardón reconoce su contribución a la continuidad de la tradición salazonera onubense y a la diferenciación de sus productos.

Dehesa Maladúa ha sido distinguida con el premio de Sostenibilidad por un modelo de producción ecológico y artesanal vinculado a la conservación de la biodiversidad ganadera.

Con sede en Jabugo, la empresa destaca por el trabajo de su fundador, Eduardo Donato, quien desde 1989 ha dedicado su trayectoria a recuperar y preservar el Manchado de Jabugo, una estirpe autóctona de cerdo ibérico amenazada.

El reconocimiento pone en valor la conexión entre conservación, calidad y aprovechamiento sostenible de la dehesa.

El premio de Innovación Agroalimentaria ha sido para Bio Freezer Food, empresa de nueva creación situada en el Puerto de Huelva que desarrolla un proyecto de transformación de frutos rojos en alimentos liofilizados.

Su propuesta abre nuevas posibilidades de consumo y comercialización para estas producciones e incorpora un modelo diseñado para aprovechar el frío residual del entorno industrial portuario. El galardón reconoce su apuesta por la transformación en origen, la eficiencia energética y la creación de productos de mayor valor añadido.

Jamones Eíriz ha recibido el premio de Industria Agroalimentaria por su trayectoria ligada a Corteconcepción y a la elaboración artesanal de productos ibéricos. La familia Eíriz mantiene su relación con el municipio desde 1818 y ha transmitido durante generaciones el conocimiento asociado a la elaboración de jamones y chacinas.

La distinción destaca la curación natural, la conservación de ese saber hacer y la capacidad de generar valor desde el medio rural, proyectando la calidad de los productos de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

A título póstumo se ha entregado el premio de honor a Manuel Ángel Millares, quien falleció en octubre de 2025, poniendo en valor su trayectoria como ganadero de reses bravas y su vinculación con el campo onubense.

Con esta distinción, Hecho en Huelva rinde homenaje a una vida dedicada a la ganadería y reconoce un legado ligado a la crianza del toro bravo, al cuidado de la dehesa y a la continuidad de una actividad que forma parte de la identidad rural de la provincia.

Su figura representa el esfuerzo, la vocación y el compromiso de quienes han contribuido a mantener vivo este patrimonio ganadero y cultural.