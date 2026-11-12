Acto de apertura de la campaña del 17-M de Juanma Moreno. Europa Press

Los líderes andaluces abren campaña en Sevilla: Montero respalda a Sánchez y Moreno reúne a los suyos en un hotel

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LO ESENCIAL Las claves Los partidos políticos andaluces inician este jueves sus actos para el arranque de la campaña electoral con vistas al 29 de noviembre. María Jesús Montero acompaña a Pedro Sánchez en el mitin del PSOE en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Juanma Moreno reúne al PP andaluz en Sevilla, mientras Adelante Andalucía e Izquierda Unida también celebran sus actos en la capital hispalense. Vox se desmarca de Sevilla y traslada su arranque de campaña a Jerez de la Frontera con la participación de Manuel Gavira.

Los líderes andaluces arrancan en la tarde de este jueves los actos de la campaña electoral del 29 de noviembre, que da comienzo oficialmente a las 00:00 horas del viernes.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, respaldará a Pedro Sánchez en el mitin en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, que tendrá lugar a las 19:00.

El candidato nacional de los socialistas ha vuelto a apostar por Sevilla, única provincia en la que ganó en 2023 en Andalucía, para un acto clave en el arranque de campaña.

El pasado 10 de octubre ya inició la precampaña en la provincia con un encuentro con la militancia en Dos Hermanas.

Por su parte, mientras el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, inaugura este periodo electoral en Badalona (Cataluña), el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, reunirá a los suyos en el hotel Only You de Sevilla, a partir de las 18:30.

Adelante Andalucía también apuesta por Sevilla. En este caso con un acto en el Paseo de la O a las 20:00, encabezado por el portavoz de la formación, José Ignacio García.

A la misma hora, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, intervendrá en el inicio de campaña de Frente Amplio en Sevilla. El acto tendrá lugar en la Alameda de Hércules y contará con la participación del cabeza de lista en la provincia para el Congreso, Enrique Santiago, y la número dos, Engracia Rivera.

Solo Vox se sale de la capital y lleva su acto de campaña a Jerez de la Frontera. El portavoz y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira, realizará una pegada de carteles simbólica en la Plaza del Mamelón de la localidad gaditana, a las 20:30.