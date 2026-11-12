La huelga de precampaña se 'agua' en Andalucía: seguimiento desigual, consumo eléctrico normal y marchas canceladas

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LO ESENCIAL Las claves La primera huelga general en 14 años registra un seguimiento muy desigual en Andalucía, con relativa normalidad en transportes y servicios. Guerra de cifras: CCOO y UGT estiman el seguimiento en un 75%, mientras que la Junta reporta una participación residual inferior al 4% en la administración y educación. La borrasca Charles obligó a suspender las manifestaciones de la tarde en Sevilla, Cádiz y Huelva debido al mal tiempo. La oposición de izquierdas no acudió al Parlamento andaluz para respaldar el paro, celebrándose el debate presupuestario solo con PP y Vox.

La primera huelga general convocada en España en 14 años, a las puertas de la campaña electoral, ha dejado una impresión 'aguada' en Andalucía.

Se ha celebrado este pasado miércoles con un seguimiento desigual, escaso en muchos sectores, con pocos incidentes y relativa normalidad en los servicios y transportes.

Además, ha estado marcada por una lluvia constante en buena parte de la región. La borrasca Charles incluso ha motivado la cancelación de manifestaciones en tres capitales.

Desde la madrugada, el pulso sindical se reveló bajo. Mercasevilla funcionó "como todos los días", pese a un piquete de 200 huelguistas, aunque sí se paralizó la actividad industrial en el puerto de Algeciras y en buena medida en Airbus, no así en el Polo Químico de Huelva.

Sin embargo, la mañana transcurrió sin incidentes notables en las capitales, con comercios abiertos, escasos piquetes y los metros de Sevilla y Málaga funcionando.

Como siempre, las cifras de seguimiento no casan. UGT y CCOO, los convocantes, hablaban de un 75%, con la limpieza y el sector químico a la cabeza de la huelga. "Es un éxito rotundo. Que tomen nota", decía la secretaria general de CCOO, Nuria López.

Sin embargo, la Junta de Andalucía ofrecía datos muy distintos. La huelga habría sido residual en la Administración, con poco más del 1% de seguimiento, y en Educación, con un 3,9%.

Ustea y la Asamblea Andaluza por la Educación Pública, que organizaron una manifestación por el centro de Sevilla, afirmaron que hasta el 60% del personal educativo habría parado la actividad.

Canal Sur, 5 horas 'a negro'

Renfe situó el seguimiento en un 6,83%, con un 9,5% de trenes de Media Distancia suprimidos en Andalucía. En los aeropuertos se cancelaron solo 30 vuelos, la mitad en Málaga.

A su vez, el campo no secundó la huelga en su amplia mayoría y Canal Sur Televisión se fue a 'negro' durante cinco horas de emisión en la mañana.

A mediodía, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) lanzaba su veredicto: la huelga había sido "irrelevante". Se apoyan en el dato del consumo eléctrico, que cayó solo un 0,9% respecto al martes pasado y un 6,5% respecto al mismo día de hace una semana.

"La actividad empresarial se está desarrollando con una normalidad prácticamente total, a pesar de las acciones puntuales de presión ejercidas por algunos piquetes coercitivos", reseñaban.

Si la mañana fue floja, la tarde no reavivó el ímpetu sindical sino lo contrario. Las manifestaciones programadas en Sevilla, Huelva y Cádiz se cancelaron por la borrasca Charles. Solo el Sindicato de Inquilinas y otras formaciones minoritarias marcharon en Sevilla.

Dentro de una jornada de perfil bajo, con diez detenidos por quema de contenedores y atentado contra la autoridad, la imagen más "anómala" se produjo en el Parlamento de Andalucía.

Allí se celebraba este miércoles la sesión de debate de los Presupuestos de la Junta para 2027. Una cita fijada en julio de la que se bajaron los partidos de izquierdas para secundar la huelga.

Así, ni PSOE ni Adelante ni Por Andalucía aparecieron por el Hospital de las Cinco Llagas. El debate se celebró solo con PP y Vox, los dos partidos en el Gobierno.

Un Parlamento "inédito"

El presidente Juanma Moreno consideró "tremendamente irresponsable que los líderes y los diputados de la oposición no acudan a una obligación estatutaria y reglamentaria".

Recordó asimismo que "el Reglamento de la Cámara y por tanto el Estatuto de Autonomía dice de una manera clara que los diputados no tenemos derecho a huelga".

El PSOE ni siquiera hizo aparición en el Parlamento ni ningún acto fuera para mostrar su disconformidad con la celebración del pleno. Solo María Jesús Montero se pronunció en las redes sociales a favor de la huelga.

Para dar servicio a la jornada, estuvieron presentes unos 40 de los 183 trabajadores del Parlamento, algo más de los 29 fijados por los servicios mínimos.