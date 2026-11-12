Cuatro detenidos y 4 empresas investigadas con varios registros por blanqueo en el Parque Joyero de Córdoba

Esta intervención es la segunda fase de una investigación iniciada en 2024 contra redes criminales capaces de blanquear hasta 146 millones de euros al año en compraventa de oro.

Durante los registros se ha incautado abundante dinero en efectivo, metales preciosos y diversa documentación, sin descartarse nuevas actuaciones.

El dispositivo ha contado con 70 agentes que han llevado a cabo dos registros en el parque empresarial y cinco más en viviendas de la capital cordobesa.

La Guardia Civil detiene a cuatro personas e investiga a cuatro empresas por blanqueo de capitales en la operación 'DIAVOLO-24' en el Parque Joyero de Córdoba.

Cuatro personas han sido detenidas y cuatro empresas investigadas en el marco de la operación 'DIAVOLO-24' contra el blanqueo de capitales que ha llevado a cabo este jueves la Guardia Civil en el Parque Joyero de Córdoba.

Fuentes del instituto armado han confirmado a EFE que no descartan nuevas actuaciones tras los dos registros llevados a cabo en el Parque Joyero y otros cinco en distintos domicilios de la capital cordobesa.

En la operación, en la que han participado 70 agentes, han intervenido agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.

También ha participado en el despliegue la Unidad de Seguridad Ciudadana con apoyo de patrullas de Seguridad Ciudadana de otros puestos y la unidad del servicio cinológico de la Comandancia de Málaga.

Durante los registros se ha incautado gran cantidad de dinero en efectivo y metales preciosos, que no se han precisado, y además se ha intervenido diversa documentación.

Segunda fase

El pasado año ya se llevó a cabo otra operación similar en el Parque Joyero, también contra el blanqueo, que se saldó con diecinueve detenidos. Se intervinieron 615.935 euros en efectivo, 12,5 kilos de oro valorados en 1.1 millones, 15,2 kilos de plata, valorados en 15.200 euros y ocho máquinas para contar dinero.

En esa primera fase de la operación 'Fenicio-Diávolo 24' la UCO actuó contra dos organizaciones criminales, capaces de blanquear 146 millones de euros al año, 400.000 euros al día, en operaciones de compra y venta de oro y plata.

La Guardia Civil investigaba esta trama desde 2024, con la sospecha de que podían llevar actuando más de una década.

La operativa que se detectó entonces apuntaba a una red que desde Córdoba coordinaba la compra de oro en varias provincias españolas, como Madrid, Zamora o Salamanca. Oro robado o de procedencia irregular en ocasiones.

El metal se acababa vendiendo a empresas del parque joyero, donde se fundía y se introducía en el mercado legal.

Para ello, según las pesquisas de la UCO, se utilizaban empresas pantalla, testaferros y numerosas cuentas bancarias.

Y se determinó la implicación de un hombre de origen chino, con negocios legales como bazares o restaurantes, pero también con necesidades de lavar dinero negro.

Al mismo tiempo, se investigó a una segunda organización criminal con vinculaciones al tráfico de drogas y delitos contra las personas, actividades que originaban parte del capital blanqueado.

Se cree que el empresario chino era cliente de esta organización criminal.

Se comprobó también cómo miembros de la organización recogían, prácticamente a diario, cantidades indeterminadas de dinero en efectivo de establecimientos asiáticos, por lo que no se descarta que una parte de los fondos blanqueados tuviera su origen en un posible delito fiscal.

Una vez completada la operativa por la organización criminal de blanqueo de capitales, la organización asiática requería a la otra los fondos blanqueados a empresas en países de difícil cooperación internacional, como es la República Popular China.

Una vez detectada la dimensión de este esquema criminal, se solicitó el apoyo de la UPJZ Andalucía (Crain) y del Grupo de Blanqueo del Narcotráfico de la Unidad Central Operativa (UCO), quienes aunaron sus esfuerzos y conformaron un equipo conjunto de investigación, con más de 300 agentes.