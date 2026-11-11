Los primeros Presupuestos de PP y Vox, marcados por el 11-N: la Cámara votará las enmiendas con la oposición en huelga

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LO ESENCIAL Las claves El Parlamento andaluz vota las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de PP y Vox, que ascienden a 54.700 millones de euros, en coincidencia con la huelga general del 11 de noviembre. La oposición de izquierdas (PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía) se ausentará del pleno para secundar el paro general, según anunció María Jesús Montero. El Gobierno andaluz mantiene el debate argumentando que los políticos no tienen derecho a huelga y califica la ausencia del PSOE como un desprecio a los andaluces. Además de las cuentas, la Cámara votará la elección de Marta Bosquet como nueva Defensora del Pueblo Andaluz y la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas.

Los primeros Presupuestos de PP y Vox, que ascienden a 54.700 millones, pasarán a la historia marcados por la huelga general del 11 de noviembre.

La fecha para su debate, este mismo miércoles, se decidió el pasado mes de julio y el Gobierno andaluz ha decidido mantenerla porque los políticos "no tienen derecho a huelga".

En cualquier caso, las enmiendas a la totalidad a las cuentas registradas por el bloque de la izquierda serán sometidas a votación de la Cámara pero con la ausencia de sus proponientes.

Los diputados del PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía no van a asistir al pleno con motivo de la huelga general.

Los dos últimos partidos ya se desmarcaron la pasada semana y la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, lo ha hecho este mismo martes.

"¿Cómo no va a estar el PSOE con la gente un día de huelga general?". Con esta pregunta ha anunciado en rueda de prensa que ni ella ni el resto de parlamentarios acudirán.

María Jesús Montero, preguntada especialmente por este asunto, esta vez no ha querido afirmar, como lo hizo hace unas semanas en esa misma sede, que "la huelga general iba contra la oposición".

"Yo me quedo con lo que los secretarios generales, que son los convocantes, han trasladado", refiriéndose a la situación de la vivienda o a la subida de los costes de la vida que se han producido bajo el Gobierno de Pedro Sánchez del que Montero fue ministra hasta el pasado mes de marzo.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha sido muy crítica con esta postura. Lo considera "una falta de respeto y un desprecio" hacia los andaluces porque se trata del "debate más importante del año".

En su opinión, a Montero "le dan alergia a los presupuestos": "No ha sido capaz de hacer ni un solo presupuesto general del Estado en toda la legislatura (en su etapa como ministra de Hacienda) y ahora no quiere debatir los presupuestos para Andalucía".

Por lo tanto, según España, "la huelga es la excusa para no debatir los presupuestos" y ha recordado que los políticos no tienen "derecho a huelga, como recoge el Reglamento del Parlamento".

Por todo ello, cree que el PSOE-A "cada vez se parece más a la extrema izquierda porque se están convirtiendo en radicales y en antisistema".

La Defensora del Pueblo

El Pleno comenzará a las 12,00 horas con la aprobación del dictamen de la comisión del Estatuto de los Diputados de compatibilidad de Francisco José Balufo, parlamentario del PSOE-A, que tomó posesión en la última sesión de la Cámara.

Posteriormente, el Parlamento debatirá y votará la Proposición de Ley de reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, a propuesta del PP-A y Vox.

El texto tiene como objetivo eliminar el requisito de que "todos los grupos parlamentarios", con excepción del grupo mixto, tengan "derecho, como mínimo", a contar con un consejero en el órgano fiscalizador.

En el siguiente punto, los diputados elegirán a Marta Bosquet como defensora del Pueblo Andaluz. La expresidenta del Parlamento es la única candidata al puesto, a propuesta de PP-A y Vox, para sustituir a Jesús Maeztu al frente de este órgano de extracción parlamentaria.

Asimismo, el Parlamento va a elegir al presidente del Consejo de Administración de RTVA, cargo que ocupa actualmente Rafael Porras, quien fue reelegido consejero del ente en el último Pleno.