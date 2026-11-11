La huelga general no para la actividad en Andalucía y registra un seguimiento desigual en los sectores

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LO ESENCIAL Las claves La huelga general en Andalucía registra un seguimiento desigual y no detiene la actividad económica ni los servicios públicos esenciales. UGT y CCOO califican el paro como un éxito rotundo con un 75% de adhesión media, mientras que la patronal considera que ha sido "irrelevante" citando una caída del consumo eléctrico de solo el 0,9%. El sector público funcionó con práctica normalidad, acudiendo a sus puestos el 98,8% del profesorado y manteniendo al 100% el servicio de metro en Málaga y Sevilla. Los altercados fueron menores y la borrasca Charles obligó a suspender las manifestaciones de la tarde en provincias en aviso naranja como Cádiz y Huelva.

La huelga general de este 11 de noviembre no ha parado la actividad en Andalucía y ha tenido un seguimiento desigual en distintos sectores.

Los sindicatos y la patronal han entrado de lleno en la guerra de cifras. Los primeros, UGT y CCOO, han cifrado el seguimiento en un 75%, aunque en sectores como la limpieza, la incidencia ha sido del 90%, y en la industria química, del 65%.

La patronal, en cambio, cree que ha sido "irrelevante". Para ello ha dado un dato: el consumo eléctrico ha caído un 0,9% respecto al martes pasado y de un 6,5% respecto al mismo día de hace una semana.

Sin embargo, desde CC.OO y UGT han precisado que "la huelga va por buen camino. Es un éxito de la clase trabajadora y de toda la sociedad". "Un éxito rotundo. Que tomen nota".

La huelga se ha desarrollado con normalidad con altercados menores en provincias como Málaga y Granada, pero no ha logrado parar la actividad en ningún sector, aunque en este sentido también ha entrado en juego el teletrabajo.

La patronal del metal Fedeme cifra el seguimiento en menos del 10%, aunque en este paro general y en los parques empresariales y polígonos se ha seguido trabajando, así como en los mercados centrales que han podido proveer al comercio.

Los funcionarios tampoco han respondido de forma masiva a esta convocatoria. Según los datos que maneja la Junta, los colegios e institutos han abierto con normalidad. El 98,8% de los 108.827 docentes de Andalucía ha asistido a su puesto de trabajo.

También todos los centros de salud y hospitales de Andalucía han abierto con normalidad y los metros de Málaga y Sevilla están funcionando al 100%.

La borrasca Charles también ha jugado un papel importante. De hecho, los sindicatos han cancelado las manifestaciones convocadas esta tarde, especialmente en Cádiz y Huelva, cuyas provincias están en aviso naranja por lluvia y viento.