María Jesús Montero irá a la huelga y borra al PSOE andaluz del debate de los primeros presupuestos de PP y Vox

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero anuncia que el PSOE andaluz no asistirá al pleno del Parlamento autonómico por coincidir con la huelga general del 11 de noviembre. Los parlamentarios socialistas no participarán en el debate sobre los primeros presupuestos acordados entre el Partido Popular y Vox. Montero defiende que el paro está justificado y acusa a Juanma Moreno de mantener el pleno en esa fecha por puro capricho. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, rechaza cambiar la fecha argumentando que los políticos no tienen derecho a huelga y deben cumplir sus obligaciones.

"¿Cómo no va a estar el PSOE con la gente un día de huelga general?".

Con esta pregunta la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha anunciado que ni ella ni el resto de parlamentarios acudirán este miércoles al pleno de debate de los Presupuestos al coincidir con la huelga general del 11 de noviembre. Irán a la huelga.

"Si el PP mantiene la fecha del pleno, el grupo parlamentario socialista estará con la gente en la defensa de sus derechos y reivindicaciones", ha remarcado en rueda de prensa en la sede socialista. Por tanto, borra a su partido del debate de los primeros presupuestos del PP y Vox.

María Jesús Montero, preguntada especialmente por este asunto, esta vez no ha querido afirmar, como lo hizo hace unas semanas en esa misma sede, que "la huelga general iba contra la oposición".

"Yo me quedo con lo que los secretarios generales, que son los convocantes, han trasladado", refiriéndose a la situación de la vivienda o a la subida de los costes de la vida que se han producido bajo el Gobierno de Pedro Sánchez del que Montero fue ministra hasta el pasado mes de marzo.

Además, ha remarcado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene el debate en esa fecha por "puro capricho" ante una huelga general que, a su juicio, "está más que justificada" y porque "vuelve a esconderse y no quieren facilitar ejercer este derecho".

Montero cree que se podría cambiar la fecha si se quisiera y ha citado como ejemplo otras ocasiones en las que sí se ha hecho, tales como por la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, por acudir a una feria internacional, o por la coincidencia de alguna sesión con la feria de Sevilla.

Pero la postura de Juanma Moreno es inamovible. Hace unos días dejó claro que "los políticos no tenemos derecho a huelga" y que el deber de los representantes públicos es "estar donde corresponde".

Sin embargo, tampoco ha querido mojarse sobre si el seguimiento a la huelga es un aval o no a las políticas del Gobierno. "El seguimiento será el que crean y quieran los trabajadores".

En rueda de prensa uno de los periodistas le ha recordado que la huelga general del 29 de septiembre de 2010 también coincidió con un pleno en el Parlamento andaluz con José Antonio Griñán como presidente andaluz y no se suspendió la sesión. "Han pasado más de 15 años y no era un debate de presupuestos", ha justificado.

Montero también ha criticado que en el mismo pleno se vayan a debatir otras cuestiones como la elección de la nueva Defensora del Pueblo Andaluz y el debate de la toma en consideración de la proposición de ley de reforma de la normativa que regula la Cámara de Cuentas de Andalucía presentada por PP-A y Vox.