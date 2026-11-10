La vicepresidenta de la Junta, Carolina España, y el consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet. Europa Press

La Junta de Andalucía pide una auditoría integral de la red ferroviaria con Madrid: "Queremos máximas garantías"

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LO ESENCIAL Las claves El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba una solicitud formal al Ejecutivo central para realizar una auditoría técnica integral e independiente del tren con Madrid. La medida llega tras el choque entre un tren AVE y un convoy de Iryo en Urda y busca evaluar la conservación de las infraestructuras y los sistemas de seguridad. La Junta denuncia un desequilibrio entre el incremento del 56,3% en el uso de la red entre 2019 y 2025 y la caída del 29,9% en el gasto de conservación por tren-kilómetro. Andalucía reclama medidas de movilidad para paliar las pérdidas económicas y pide crear una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Transportes.

"Queremos máximas garantías". Así se ha pronunciado el consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, tras el Consejo de Gobierno de la Junta.

En el mismo se ha aprobado la solicitud formal al Ejecutivo central una auditoría completa del servicio ferroviario que une la comunidad andaluza con Madrid.

Su mujer fue una de las heridas tras el choque de ambos trenes en Urda. Iba en el vagón número siete del tren AVE que impactó contra el convoy de Iryo el pasado 28 de octubre, sufriendo fracturas en las costillas y policontusiones.

Aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, lleva solicitando esta auditoría desde el mismo día del accidente y se ha mostrado muy contundente respecto al asunto: "Yo ahora mismo no viajaría en el AVE, por lo menos en la línea de Madrid".

Ahora el Consejo de Gobierno ha acordado instar al Gobierno de España a implementar medidas urgentes para garantizar la seguridad ferroviaria.

El Gobierno andaluz recuerda que las consecuencias de este siniestro, unido al impacto que ocasionó hace nueve meses el accidente en Adamuz (Córdoba), afectan de manera directa a Andalucía y, por ello, exigen un compromiso institucional de todas las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias.

De esta forma, se traslada al Gobierno de España que, dada la gravedad de los hechos, se acometa un examen en profundidad de las condiciones en las que se presta el servicio ferroviario, así como el estado de conservación de las infraestructuras y el funcionamiento de los sistemas de seguridad y señalización.

La investigación deberá esclarecer todas las circunstancias y determinar si, más allá de posibles causas concretas, existen deficiencias de carácter estructural o sistémico relacionadas con la planificación, la conservación y el mantenimiento de la red ferroviaria.

En este sentido, y para garantizar la máxima seguridad de los usuarios ferroviarios, mejorar la fiabilidad del sistema y recuperar la confianza de la ciudadanía en el transporte ferroviario, la Junta de Andalucía insta al Gobierno central a que, en paralelo a esa investigación, se realice una auditoría técnica integral e independiente de la infraestructura y de sus sistemas de seguridad.

También que se refuercen las inversiones destinadas a conservación y mantenimiento de la red ferroviaria y se incrementen las medidas extraordinarias de movilidad que permitan paliar los efectos derivados de la interrupción de las comunicaciones ferroviarias entre Andalucía y Madrid.

Sobre el mantenimiento de la vía, el Consejo de Gobierno hace referencia a los datos publicados por el propio Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según constan en sus últimos informes, la actividad ferroviaria, medida en trenes-kilómetro (ratio que refleja la intensidad de uso de la red), aumentó un 56,3% entre 2019 y 2025, si bien el gasto en reparaciones y conservación de la infraestructura por tren-kilómetro se redujo un 29,9%.

Igualmente, hace referencia a los objetivos de mantenimiento expuestos recientemente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con un gasto necesario de 1.800 millones de euros al año para la totalidad de la red (Alta Velocidad, Media Distancia y cercanías), que supone un 64% más que los 1.100 millones presupuestados para 2025.

Los datos, según se recoge en el acuerdo del Consejo de Gobierno, ponen de manifiesto el desequilibrio entre el aumento del uso de la red y los recursos destinados a su conservación.

Por ese motivo, se solicita revisar si la planificación y los medios empleados para el mantenimiento son acordes con las exigencias de explotación, como medida para garantizar las condiciones de seguridad y fiabilidad del servicio ferroviario.

Las consecuencias económicas

A esta situación, se suma la grave alteración de la conectividad ferroviaria entre Andalucía y Madrid, que está provocando graves consecuencias económicas y sociales para Andalucía.

La interrupción de esta conexión estratégica por tren obliga a replantear y reforzar alternativas de movilidad, tanto por avión como por carretera, mientras no se recupere la normalidad del servicio ferroviario.

Por otro lado, se insta al Gobierno central a la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Andalucía que sirva como cauce de interlocución permanente, ágil y directo para realizar un seguimiento conjunto de las actuaciones a llevar a cabo en este corredor por el citado ministerio.

Por último, el Consejo de Gobierno incide en las continuas peticiones para abordar el deterioro progresivo del servicio de ferrocarril en Andalucía, así como las peticiones periódicas de la Junta de Andalucía en los últimos años para que se abriera un debate sobre la situación del mapa ferroviario andaluz.

Sin embargo, "la respuesta es nula y no hay ningún tipo de comunicación al respecto".

Este mismo Consejo de Gobierno ha autorizado un nuevo límite de compromisos de gasto de la Consejería de Fomento y Movilidad que permitirá contar con 202 millones de euros en actuaciones en la red de carreteras de titularidad autonómica.

De ahí que la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, haya puesto en valor la importancia de tener aprobados los presupuestos en tiempo y forma.