Andalucía suspende este miércoles las clases en 30 pueblos de Cádiz y Huelva por la borrasca Charles

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía suspende las clases presenciales este miércoles en 30 municipios del litoral de Huelva, Cádiz y la comarca del Estrecho debido al temporal. La Aemet prevé rachas de viento de hasta 120 km/h por el paso de la borrasca Charles, lo que ha llevado a activar la fase de emergencia en nivel 1 del PERI. Los ayuntamientos en áreas bajo aviso naranja están obligados a cerrar parques y jardines, mientras que las autoridades solicitan limitar el acceso a las zonas costeras. El Gobierno andaluz reforzará los servicios del 112, Protección Civil y el equipo de emergencias EMA Infoca para despejar carreteras e intervenir ante posibles inundaciones.

El Gobierno andaluz suspenderá las clases presenciales este miércoles 11 de noviembre en los municipios del litoral de Huelva y Cádiz y en la comarca del Estrecho por el temporal.

La medida se extiende también a los centros de día de las localidades afectadas, después de que las previsiones de viento hayan empeorado y Aemet haya elevado de 90 a 120 kilómetros por hora las rachas previstas en estas zonas por la borrasca Charles.

Su llegada ha obligado al Gobierno andaluz a elevar a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) ante el empeoramiento de las previsiones meteorológicas para este miércoles.

La medida, anunciada por el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, entró en vigor a las 20,00 horas de este martes y contempla un amplio dispositivo de prevención y respuesta ante el temporal.

Poblaciones afectadas

En el litoral de Huelva, la medida afecta a Aljaraque, Almonte, Ayamonte, Cartaya, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Punta Umbría y Villablanca.

En el litoral gaditano y en la comarca del Estrecho, afecta a Barbate, Cádiz, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Vejer de la Frontera, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Además de la elevación del Plan, los ayuntamientos de las zonas con aviso naranja por viento deberán cerrar los parques y jardines municipales durante todo el periodo de aviso. Esta medida es de obligado cumplimiento y también queda prohibido cruzar badenes y cauces inundados.

La Junta recomienda evitar las actividades al aire libre mañana miércoles 11 de noviembre, y en especial las zonas arboladas, en las comarcas con aviso naranja por viento.

En Huelva, la recomendación afecta al litoral, Aracena, Andévalo y Condado; en Cádiz, al litoral gaditano, la Campiña gaditana, Grazalema y el Estrecho; en Sevilla, a la Campiña sevillana y a las sierras Norte y Sur; y en Córdoba, a la Subbética cordobesa.

En Málaga se aplica a Antequera y Ronda; en Granada, a la Cuenca del Genil y a Nevada y Alpujarras; y en Jaén, a la capital y Montes de Jaén, al Valle del Guadalquivir de Jaén y a Cazorla y Segura.

Además, se pide a los ayuntamientos costeros que limiten el acceso a todo el litoral gaditano y onubense y al extremo occidental de la costa malagueña, hasta Málaga capital.

Los refuerzos este 11-N

Aunque coincidan con la jornada de huelga general, de igual manera este miércoles se reforzarán las salas del 112 y los Servicios Provinciales de Protección Civil estarán en máxima atención en las ocho provincias.

EMA Infoca ha prealertado a sus equipos de guardia para despejar carreteras e infraestructuras municipales, como ya hizo en episodios anteriores, y GREA ha prealertado sus bases por si fuera necesario desplegar algún Puesto de Mando Avanzado.

Los equipos de asesores técnicos de emergencia están preparados para desplazarse a puntos de inundación, con especial atención a Huelva y a la cuenca del Guadiana. El 061 y los agentes de medio ambiente estarán especialmente atentos en las zonas con aviso naranja.