El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la visita a Berrocal afectado por el incendio de Niebla. Europa Press

Juanma Moreno anuncia los primeros 2,5 M€ para restaurar fincas afectadas por el incendio Niebla: "No os dejaremos solos"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno anuncia una inversión inicial de 2,5 millones de euros para apoyar a los propietarios de fincas forestales y corcheras afectadas por el incendio de Niebla. Las ayudas incluyen dos millones de euros directos al sector del corcho, 500.000 euros para planes de restauración y asesoramiento técnico durante cinco años. El Presupuesto andaluz de 2027 contemplará una asignación total de hasta 14 millones de euros para la restauración de las masas forestales quemadas. Moreno urge al Gobierno central a agilizar el pago de compensaciones tras la declaración de zona catastrófica y propone crear Berrocal como sede de la Escuela de Corcheros.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado la zona afectada por el incendio de Niebla cuando se cumplen tres meses de su inicio.

Llegó a calcinar más de 30.000 hectáreas y el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, lo calificó como "un monstruo de siete cabezas" y uno de los incendios más difíciles de la historia de Andalucía.

El presidente se ha trasladado hasta Berrocal (Huelva) para anunciar que la puesta en marcha de un plan de acción dotado inicialmente con 2,5 millones de euros para apoyar a los propietarios de fincas y explotaciones forestales, principalmente corcheras, afectadas por el incendio.

Precisamente, el pasado sábado EL ESPAÑOL publicó un reportaje sobre la situación a los tres meses del incendio y contactó con el alcalde de la localidad, Ángel Luis Romero.

"Es muy difícil vivir entre carbón, salimos de casa y ahí está porque el fuego quedó a las puertas", explicó en conversación con este periódico.

A tres meses del incendio, el alcalde precisó que las ayudas no llegan a los propietarios y el paisaje sigue en las mismas. La Junta ha acometido labores de urgencia para evitar que las lluvias desestabilicen el terreno y arrastren ceniza a los cauces.

Además, el Presupuesto andaluz de 2027, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, contempla una asignación específica de 10,2 millones de euros destinados a la restauración de las masas forestales quemadas en el incendio de Niebla.

En total, esta cantidad ascenderá hasta los 14 millones. 7,8 se destinarán a la restauración hidrológico-forestal de cauces, 3,6 millones para montes públicos emblemáticos como Pata del Caballo y Los Carneros, y 1,2 millones adicionales para otros espacios forestales.

Y es que el monte como forma de vida ya venía agonizando y ahora está herido de muerte. El corcho es la principal actividad de la zona, junto con la apicultura.

Durante su visita, en la que ha mantenido un encuentro con el citado alcalde y con la directiva de la Cooperativa Corchera San José, Moreno ha garantizado el respaldo continuado del Gobierno andaluz: "No vamos a dejaros solos ni a dejar desasistido al municipio; el incendio no terminó cuando se apagaron las llamas, ni tampoco nuestra labor".

Acompañado por el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz; la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López; y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Fina Martínez; el presidente ha recorrido el municipio para comprobar sobre el terreno las secuelas del fuego.

Este arrasó el 90% del término municipal y obligó en verano al desalojo total de sus cerca de 280 vecinos.

Moreno ha explicado que de la dotación inicial de 2,5 millones de euros, un total de dos millones se articularán en ayudas directas al sector del corcho por la grave afección al alcornocal.

Sus secuelas pueden prolongarse más de una década, mientras que 500.000 euros se destinarán a financiar la redacción obligatoria de los planes de restauración de estas fincas privadas, la mayoría integradas en la cooperativa local.

El programa prevé además asistencia y asesoramiento técnico continuado a las explotaciones a lo largo de cinco años, la puesta en marcha de medidas para el control de plagas y la bonificación del cien por cien de la matrícula para mantener la condición de coto en los terrenos cinegéticos dañados.

Escuela de Corcheros

Asimismo, el presidente ha avanzado el compromiso de convertir a Berrocal en sede de la edición onubense de la Escuela de Corcheros, en reconocimiento a que alberga la única cooperativa corchera activa en Andalucía.

El presidente ha destacado la necesidad de recuperar el monte y de acompañar a quienes han perdido para largo tiempo una parte importante de sus ingresos.

Moreno ha dado las gracias a la histórica cooperativa San José, a la que ha definido como "columna vertebral de la economía de la zona y como un motor muy importante para el sector del corcho".

Preguntado por las ayudas a los vecinos que tuvieron que adelantar gastos de su bolsillo para reponer enseres, gomas, bidones o vallados perimetrales, Moreno ha señalado que estas compensaciones corresponden a la Administración General del Estado en el marco del Real Decreto regulador tras la declaración de zona catastrófica.

De hecho, desde la localidad Moreno ha urgido al Gobierno central a agilizar su tramitación y pago efectivo.

Por último, el presidente de la Junta ha apostado por blindar estas inversiones mediante convenios y protocolos plurianuales entre el Estado, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, con el objetivo de garantizar la ejecución continuada de los planes de recuperación con independencia de los ciclos y cambios políticos.

Eso mismo reclamó el alcalde de Berrocal en conversación con este periódico. "Al final en un incendio como este, con un territorio muy fragmentado y en manos privadas, las pérdidas son asumidas por propietarios".

EL ESPAÑOL también habló con uno de ellos, Adrián Ruiz. La de este ambientólogo de 30 años es una historia triste, como lo de tantos, con el agravante de que él no pudo disfrutar de su terreno antes de que el fuego lo devorara.

"Ya no huele tanto a quemado como el primer mes, que todavía olía mucho, pero desde que apagaron el fuego, y hasta hoy, todo está negro, quemado y pelado", confiesa.

En febrero compró 18 hectáreas de monte, con eucalipto y alcornoque, "enfocado al ocio más que nada, para mantener el terreno y quizás vender celulosa más adelante".

Y en agosto el fuego alcanzó un perímetro de 210 kilómetros y se forzó el desalojo de hasta 800 personas. No hubo muertos, pero las pérdidas materiales, ambientales, económicas y hasta culturales son enormes.