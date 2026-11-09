"Fallé, no encontré a tu padre": la carta al hijo de Antonio Vázquez de una víctima de Urda que lo buscó entre los vagones

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LO ESENCIAL Las claves Santos Cebrián, un superviviente del vagón 1 del AVE accidentado en Urda, relata en una emotiva carta cómo intentó buscar a Antonio Vázquez a petición de su hijo Fran. Fran contactó con Santos desde la estación de Atocha tras coincidir con la hija de este en la cola de información y le pidió que localizara a su padre en el vagón 8. A pesar de ayudar a varios heridos en el lugar de la tragedia, Santos lamenta en su carta no haber podido encontrar al apoderado taurino, cuya muerte se confirmó 48 horas después. El superviviente destaca el amor, el respeto y la solidaridad vividos tras el impacto, calificando su teléfono como un transmisor de despedidas y reencuentros entre las víctimas y sus familias.

A Santos Cebrián Sobrino le salvó el pasado 28 de octubre un simple número, una reserva tramitada por un algoritmo.

Viajaba en el AVE 2080, con salida en Atocha y destino Sevilla, en el vagón número 1, el más alejado al impacto que se produjo a las 8:53, cuando el tren alcanzó por detrás al Iryo 6076 en el tramo de Urda (Toledo).

"Salí totalmente ileso, sin un rasguño, sin un arañazo, pero me vi en la obligación de acudir a intentar ayudar a los heridos", relata en una carta a Fran, hijo del apoderado Antonio Vázquez, fallecido ese día, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Ambas vidas, la de Santos y Antonio, se cruzaron en medio de la tragedia y el caos de hierros desatado en el campo toledano.

Cuando Fran supo del accidente corrió a la estación de Atocha. En la cola de información escuchó a una joven hablar con su padre, Santos, que le confirmaba estar en buenas condiciones tras el accidente.

El hijo del apoderado pidió a la chica poder hablar con su padre. Al otro lado, Santos recibió un encargo:

"Descolgué el teléfono y una fuerza arrolladora me ganó en el primer segundo —cuenta en la carta—. Me llamó por mi nombre. Me dijo: “Me llamo Fran. Sé que estás en el lugar del accidente y te pido que busques a mi padre. Se llama Antonio Vázquez Ruano".

Fran le envió una foto de su progenitor y le dijo que estaba en el vagón número 8, aquel que había absorbido lo peor del impacto con la cola del Iryo. "Necesito que lo busques", le insistió.

Generosidad, amor y respeto

"Su mensaje desprendía y provocaba precisamente generosidad, respeto y amor. Traté de buscarlo. Lamentablemente menos tiempo del que se merecía. Lamentablemente fallé. No lo encontré. Espero que me perdone algún día", relata Santos.

Hasta 48 horas después no se confirmó la muerte de Antonio Vázquez, hermano de Curro Vázquez y apoderado de Pablo Aguado. Tenía 75 años. Su familia buscó su rastro en comandancias y hospitales, en teléfonos de atención colapsados.

Aquella fatídica mañana, Santos ayudó a los heridos in situ, pero carga el peso de no haber cumplido con el encargo de Fran: "Aquel día, todos morimos un poco en aquel tren", señala.

"No conocí a Antonio. No conozco a Fran. Sin embargo hemos creado unos vínculos inquebrantables. El destino hizo que Antonio y yo compartiéramos viaje en aquel maldito tren. El azar hizo que viajáramos en vagones opuestos. Antonio y yo somos la cara y la cruz, la vida y la muerte", añade en la misiva.

"Transmisor de amor"

Más allá de la insidiosa conciencia de la muerte, Santos destaca "la generosidad de todos los que acudieron a auxiliarnos: sanitarios, bomberos, UME, Policía local, Policía Nacional y nuestra querida Guardia Civil (Qué buenos vasallos si tuvieran buen señor, que decía El Cantar de Mío Cid).

Junto a ello, el "respeto" entre los heridos, "que hacía que renunciaran a ayuda sanitaria en favor de otros más graves". Y el "amor": "Aquel día fui, a través de mi teléfono, un mero transmisor de amor entre personas. Entre heridos y sus familiares, de llamadas de despedida y de reencuentros. Una vez más, de vida y muerte".

También, cómo no, la devoción de un hijo hacia su padre, de Fran a Antonio: "Tu fuerza, generosidad, respeto y amor por él me hacen saber cómo era tu padre en vida. Sin duda, con tu fuerza de decisión, habrías sido capaz de mover montañas para encontrar a tu querido padre".

Antonio Vázquez fue uno de los 69 fallecidos en un accidente que dejará una huella imborrable en los más de 500 viajeros de ambos trenes.