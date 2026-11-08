Vivir "entre carbón" tres meses después del incendio de Niebla: "Ya no huele a quemado, pero sigue todo negro y no hay ayuda"

Afectados y vecinos piden revisar las restricciones ambientales y volver a las labores tradicionales de limpieza del monte durante todo el año para prevenir futuras catástrofes.

Los Presupuestos andaluces de 2027 contemplan 10,2 millones de euros para restaurar masas forestales, pero los propietarios denuncian que las pérdidas recaen en sus bolsillos.

El municipio de El Berrocal sufrió la pérdida del 90% de su término municipal, afectando gravemente a la economía local basada en el corcho y la apicultura.

Tres meses después del devastador incendio de Niebla, que quemó casi 40.000 hectáreas, los afectados siguen viviendo entre paisajes negros y sin recibir ayudas particulares.

La primera herida, la más evidente, es la del paisaje. En el condado de Niebla el otoño este año se ha apagado, no hay más color que el negro.

"Ya no huele tanto a quemado como el primer mes, que todavía olía mucho, pero desde que apagaron el fuego, y hasta hoy, todo está negro, quemado y pelado", confiesa Adrián Ruiz.

La de este ambientólogo de 30 años es una historia triste, como lo de tantos, con el agravante de que Adrián no pudo disfrutar de su terreno antes de que el fuego lo devorara.

En febrero compró 18 hectáreas de monte, con eucalipto y alcornoque, "enfocado al ocio más que nada, para mantener el terreno y quizás vender celulosa más adelante".

Del 6 al 21 de agosto ardieron cerca de 40.000 hectáreas entre las provincias de Huelva y Sevilla. El mayor incendio de la historia de Andalucía, precisamente en un área semejante al devastador fuego de 2002.

El perímetro alcanzó 210 kilómetros y se forzó el desalojo de hasta 800 personas. No hubo muertos, pero las pérdidas materiales, ambientales, económicas y hasta culturales son enormes.

"De mis 18 hectáreas, se quemaron unas 16; se salvó algo de lo que limpié en junio y julio con una máquina de la cooperativa de Berrocal", explica Adrián.

A él el fuego le pilló de viaje, pero de todos modos los vecinos no pudieron hacer nada por sus terrenos. El Berrocal fue el epicentro de la catástrofe. Un 90% del término municipal quedó devastado.

Ansiedad y tristeza

"Es muy difícil vivir entre carbón, salimos de casa y ahí está porque el fuego quedó a las puertas", explica a EL ESPAÑOL Ángel Luis Romero, alcalde del municipio onubense.

"Es un dramón difícil de entender fuera. Hay tristeza y ansiedad en el pueblo, todo esto va unido a una forma de vida, una cultura, que se pierde porque en el monte está nuestro ADN, nuestro álbum familiar: allí está tu abuelo y tu bisabuelo", relata.

El monte como forma de vida ya venía agonizando y ahora está herido de muerte. El corcho es la principal actividad de la zona, junto con la apicultura.

"Todo eso, con perdón, se ha ido a tomar por culo. Nuestra economía no son grandes números, aquí vive mucha gente de 65 en adelante y en estos sitios los incendios vienen a agudizar los problemas que ya teníamos de falta de oportunidades, de población", añade.

A tres meses del incendio, las ayudas no llegan a los propietarios y el paisaje sigue en las mismas. La Junta ha acometido labores de urgencia para evitar que las lluvias desestabilicen el terreno y arrastren ceniza a los cauces.

Además, el Presupuesto andaluz de 2027, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, contempla una asignación específica de 10,2 millones de euros destinados a la restauración de las masas forestales quemadas en el incendio de Niebla.

"Pero al final en un incendio como este, con un territorio muy fragmentado y en manos privadas, las pérdidas son asumidas por propietarios", se queja Ángel Luis Romero.

Adrián es uno de ellos: "He intentado informarme, pero de momento no hay ayudas para particulares. No es que nos den dinero, es que nos limpien la zona, vale mucho dinero meter maquinaria".

Llegan las lluvias

Él está a la espera, no ha tocado nada porque es "inviable" asumir el coste: "Estoy esperando a las lluvias, que laven el terreno y ya haré alguna actuación menor. La sensación es de tristeza y abandono".

Con todo, se mantiene positivo y cree que la "naturaleza es sabia y lo quemado ha limpiado bastante el terreno". Para el futuro, espera que se vuelva la vista a lo que "hacían nuestros abuelos", limpiar el monte todo el año: "Hay muchas restricciones, que son lógicas, pero algunas no se entienden y condenan a esto".

En septiembre, La Vuelta a España pasó por este territorio. Ya estaba previsto de antemano, pero los espectadores pudieron ver la devastación ocasionada por el fuego.

"Y esta semana han estado aquí los jugadores del primer equipo del recreativo de Huelva. De la Palma del Condado a El Berrocal son 25 kilómetros con un paisaje monocromo negro. Sabían que esto había pasado, pero vivirlo in situ te puede", concluye el alcalde de El Berrocal.