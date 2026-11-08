Un hombre de 52 años muere tras salirse de la vía y volcar la furgoneta en la que viajaba en Aldeire (Granada)

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre de 52 años ha fallecido tras salirse de la vía y volcar la furgoneta en la que circulaba por Aldeire (Granada). El accidente ocurrió a las 23:25 horas en el kilómetro 1 de la carretera GR-5201, que conecta Aldeire con La Calahorra. La víctima murió mientras era trasladada por los sanitarios a un centro hospitalario. En el operativo de emergencia intervinieron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Un hombre de 52 años ha fallecido tras salirse de la vía la furgoneta en la que viajaba en Aldeire (Granada), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, en un comunicado.

La sala de emergencias gestionó un aviso a las 23.25 horas en el que los testigos alertaban de una salida de vía de una furgoneta en el kilómetro 1 de la carretera GR-5201 que comunica Aldeire con La Calahorra y quedó volcada.

Rápidamente, la sala coordinadora dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los operativos desplazados al lugar del suceso han confirmado al 112 que el varón, de 52 años de edad, ha fallecido cuando era trasladado por los sanitarios a un centro hospitalario.