Imagen de archivo de la secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista, María Jesús Montero, en el Pleno del Parlamento andaluz. PSOE-A

Montero alerta de la "violencia política" y acusa al PP de usar "la máquina del fango" para deshumanizar al adversario

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero alerta sobre el aumento de la "violencia política" y acusa al Partido Popular de usar la "máquina del fango" para deshumanizar al adversario. La secretaria general del PSOE-A critica las estrategias de la oposición basadas en bulos para desincentivar la participación en las urnas y en las manifestaciones. Montero exige un debate político franco centrado en la redistribución de la riqueza, la regulación de la vivienda y la defensa de la sanidad y educación públicas. La líder socialista reivindica que los beneficios de las grandes multinacionales deben trasladarse a los trabajadores mediante mejores rentas salariales.

La cuenta atrás para el 29N sigue adelante y María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía, ha mostrado este sábado que le "preocupa mucho esa violencia política que vivimos diariamente en la que se deshumaniza al adversario".

Además, también ha criticado que el Partido Popular (PP) recurra a la "la máquina del fango" basada en "bulos y mentiras para acallar al diferente".

Así se ha pronunciado durante un encuentro con la militancia celebrado este sábado en el Balneario de los Baños del Carmen en Málaga capital.

Sus declaraciones se producen después de que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, negara el viernes que su formación ofreciera dinero al exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García para atacar a Pedro Sánchez.

La secretaria general del PSOE de Andalucía ha hecho hincapié en que este clima de "violencia política y deshumanización" tiene el objetivo de infundir "temor" a aquellos que defienden sus ideales para que "nadie se atreva a formar parte de unas listas ni a defender públicamente sus ideas".

Ante esta situación, la socialista ha pedido "un debate franco" de cara a las próximas elecciones para poder confrontar proyectos políticos y explicar por qué el PSOE defiende "el crecimiento económico unido a la redistribución de la riqueza" y la regulación del mercado de la vivienda.

Asimismo, ha reivindicado la sanidad y la educación públicas como "garantías para toda la ciudadanía por el simple hecho de serlo", evitando así que las familias tengan que "apalancar rentas" ante una enfermedad o para estudiar, consolidándolas como "derechos conquistados donde el que más tiene más aporta y todos reciben según su necesidad".

Además, ha señalado que una confrontación de ideas "capaz de trasladar con claridad qué proyecto de país se proyecta para los próximos años", en lugar de "esconderse" como, a su juicio, hace el PP detrás de "mentiras, descalificaciones y la deshumanización del adversario".

En esta línea, ha criticado que desde la oposición se intente retratar a los socialistas "con cuernos y rabos", cuando se trata de personas que ponen su talento "al servicio de los demás para avanzar más rápido y mejor".

"Garante de la mayoría social"

Montero también ha hecho hincapié en que la formación socialista es "el mayor garante de la mayoría social", frente a unas fuerzas de derecha que, a su juicio, representan a los "grandes empresarios".

En este sentido, ha sostenido que el PP "no quiere que la gente acuda a las urnas el 29N ni a las manifestaciones convocadas para el 11N", asegurando que la oposición mantiene a su "parroquia permanente activada dentro de una atmósfera de intoxicación para que la ciudadanía no reclame sus derechos", al tiempo que ha aseverado que a la derecha "las políticas públicas le dan alergia".

Por ello, la líder de los socialistas andaluces ha exigido la aplicación de una política redistributiva en la que el beneficio de las grandes multinacionales "se traslade al conjunto de los trabajadores en forma de mejores rentas salariales".

Asimismo, ha instado a alcanzar acuerdos colectivos que garanticen el incremento de los ingresos de las plantillas y refuercen el bienestar social.