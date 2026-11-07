Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo en un acto en Sevilla el 21 de octubre. Europa Press

Juanma Moreno, 'número 2' de Feijóo en campaña: mítines fuera de Andalucía y 'portavoz' del PP en la tragedia de Urda

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Núñez Feijóo integrará a Juanma Moreno en su campaña electoral nacional para el 29-N con mítines fuera de Andalucía. El candidato del PP sitúa la gestión de Moreno en la Junta y su pacto con Vox como un modelo de referencia para su proyecto de gobierno en España. El presidente andaluz ha asumido un rol de 'portavoz' nacional tras la tragedia ferroviaria de Urda al ser Andalucía la comunidad más afectada. Moreno reafirma su compromiso con Andalucía pero se implica personalmente en la campaña para aportar peso y humanizar la política nacional del partido.

Desde su llegada a la Junta de Andalucía, encabezando el cambio más sonado de la política nacional, Juanma Moreno se ha situado como uno de los barones de referencia del PP.

La mayoría absoluta de 2022 no hizo sino acrecentar su peso y en la gestión del pacto de gobierno con Vox este 2026 —y que ha cumplido cien días "sin roces"—, los 'populares' han visto un modelo para un posible acuerdo con Abascal en la arena nacional.

Ahora, el aspirante del PP a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, saca a bailar a Moreno, se lo lleva de gira por España en su campaña electoral para el 29-N.

El secretario general del PP y director de campaña, Miguel Tellado, ha confirmado que Feijóo se hará acompañar en mítines por Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno. No ya en sus comunidades, donde se da por hecho, sino fuera de ellas.

Es una clave tanto de la importancia del presidente andaluz para el que puede ser presidente del Gobierno de España en menos de un mes como de las políticas en las que se mira.

Feijóo, que ya ha venido a Andalucía en precampaña —estuvo el pasado 21 de octubre—, siempre ha situado a Moreno como gestor ejemplar.

Para el gallego, la Junta de Andalucía es una referencia en aspectos vitales para el futuro de España como la construcción de vivienda y la creación de empleo. Y Moreno, como político, lo es en talante para conciliar sensibilidades y llegar a acuerdos.

El lema del cambio

La campaña presentada por Tellado se asienta, además, en el lema "El cambio necesario". Un cambio tras ocho años de 'sanchismo' que se pretende tan necesario como tras los 36 del PSOE en Andalucía.

"El cambio que le ha dado Juanma a Andalucía es el cambio que quiero para España", ha dicho en repetidas ocasiones el ahora candidato del PP.

La apuesta de Feijóo por Moreno puede tener también una lectura de futuro. Aunque el malagueño no ha abierto la puerta públicamente a volver a Madrid, no es descartable.

Antes de Andalucía, el presidente andaluz se fajó en las Nuevas Generaciones del PP y en el Congreso y Senado. Su fama de gestor data de sus años como secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad de España (2011-2014).

De ahí saltó sin red a su tierra, donde lleva tres mandatos en San Telmo. Su "compromiso", ha repetido este mismo octubre, es con Andalucía, desde donde cree "poder ayudar al proyecto nacional" de Feijóo.

En ese acto en Málaga confirmó su intención de "implicarse personalmente" en la campaña del PP: "Vamos a intentar humanizar estas elecciones todo lo que podamos".

También sus 'galones' lo acreditan para una posible carrera por la presidencia del PP en caso de que Feijóo no lograse articular una mayoría de gobierno tras las elecciones.

'Portavoz' de Urda

En los últimos días, la tragedia de Urda ha puesto más si cabe el foco sobre Moreno, quien ha dado la réplica al gobierno por su gestión del accidente.

Sea coyuntural o sea una apuesta de partido, el presidente ha incrementado notablemente su presencia en la arena nacional a cuenta del accidente. Se le ha visto, entre otros, en El Programa de Ana Rosa (Telecinco), en La Mesa de Cristina Pardo (Antena 3), en Código 10 (Cuatro)...

Como presidente de la comunidad más afectada por el accidente y el cierre temporal de la línea Madrid-Andalucía, Moreno se ha erigido en una suerte de 'portavoz' nacional.

Todo eso para terminar un año en el que ha estado constantemente en el foco desde que convocó las elecciones andaluzas, con unas breves pero muy intensas negociaciones para formar gobierno con Vox.

Un pacto avalado por Génova que hacía de corolario a los acuerdos autonómicos en otras comunidades y sirve de modelo para Moncloa.