Belenes, Houdini y mucha música: Cajasol anima la Navidad andaluza con 'Los Gozos de Diciembre'

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación Cajasol presenta 'Los Gozos de Diciembre', una amplia programación cultural y navideña que se desarrollará del 4 de diciembre al 5 de enero en diversas sedes andaluzas. Entre sus principales atracciones destacan el tradicional Belén y la nueva experiencia inmersiva 'Más allá de la ilusión. Houdini, un musical mágico' en la Sala Murillo. La oferta musical incluye el espectáculo 'Así canta nuestra tierra en Navidad' con Pastora Soler, además de actuaciones de Estrella Morente, Argentina, Chico Pérez y Farruquito. La agenda se completa con talleres infantiles, el Paje Real, los Portales Reales, conciertos de góspel y recitales navideños en ciudades como Sevilla, Cádiz, Jerez, Córdoba y Huelva.

La Fundación Cajasol ha presentado este viernes una nueva edición de Los Gozos de Diciembre, el programa cultural y navideño con el que la entidad volverá a acompañar a miles de familias andaluzas durante las semanas más especiales del año.

Música, tradición, patrimonio, experiencias inmersivas, actividades familiares y propuestas para todos los públicos conforman una programación que se desarrollará del 4 de diciembre al 5 de enero.

Consolidado como uno de los ciclos navideños más importantes del sur de España, Los Gozos de Diciembre reunirá este año algunas de las citas más emblemáticas de estas fechas junto a nuevas propuestas llamadas a convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada.

Entre ellas destacan la experiencia inmersiva "Más allá de la ilusión. Houdini, un musical mágico", el tradicional Belén de la Fundación Cajasol y una destacada programación musical que contará con nombres como Pastora Soler, Estrella Morente, Argentina, Chico Pérez o Farruquito.

Durante la presentación, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, destacó que "Los Gozos de Diciembre forma parte ya de la tradición navideña de muchas familias. Es una programación concebida para compartir, descubrir, emocionarse y disfrutar de la cultura en compañía, manteniendo vivas nuestras señas de identidad y creando nuevos espacios para el encuentro y la convivencia".

La edición de 2026 volverá a extenderse por todas las sedes de la Fundación Cajasol, consolidando un programa que trasciende las capitales para acercar la Navidad a miles de personas a través de conciertos, belenes, espectáculos familiares, exposiciones, talleres y actividades educativas.

De Sevilla a Cádiz, pasando por Jerez, Córdoba y Huelva, Los Gozos de Diciembre ofrecerá una agenda cultural y familiar que mantiene viva la esencia de la Navidad andaluza, reforzando el compromiso de la Fundación con la difusión de nuestras tradiciones y el acceso a la cultura.

Belenes desde el puente

Entre las propuestas más esperadas volverá a encontrarse el tradicional Belén de la Fundación Cajasol, una de las grandes referencias navideñas de Andalucía y una visita imprescindible para miles de familias cada año.

La instalación abrirá sus puertas del 4 de diciembre al 5 de enero y volverá a convertirse en uno de los grandes atractivos de la programación.

Como gran novedad de esta edición destaca "Más allá de la ilusión. Houdini, un musical mágico", una espectacular experiencia que ocupará la Sala Murillo durante toda la campaña navideña.

La propuesta permitirá a los visitantes adentrarse en el fascinante universo de Harry Houdini a través de una experiencia inmersiva que combina teatro, magia, tecnología y narrativa, convirtiéndose en una de las grandes apuestas de la Navidad de la Fundación Cajasol.

A estas propuestas se sumarán el tradicional Paje Real, la experiencia familiar Los Portales Reales y una amplia programación de talleres, actividades infantiles y espectáculos especialmente diseñados para disfrutar en familia.

De Chico Pérez a Farruquito

La música volverá a ocupar un lugar central en la programación de los Gozos de Diciembre 2026. Entre las grandes citas destaca una nueva edición de Así canta nuestra tierra en Navidad, el emblemático espectáculo dirigido por Manuel Marvizón que volverá a reunir en el Teatro de la Maestranza a destacadas figuras de la música andaluza.

En esta ocasión, el concierto tendrá como artista principal a Pastora Soler, acompañada por Pedro el Granaíno y María Parrado, en uno de los acontecimientos más esperados de cada Navidad.

La programación contará además con la presencia de artistas de primer nivel como Estrella Morente, una de las voces más importantes del flamenco contemporáneo; la cantaora Argentina; el pianista Chico Pérez; y Farruquito, referente internacional del baile flamenco, junto a otras destacadas propuestas musicales y escénicas que enriquecerán una edición especialmente ambiciosa.

Junto a ellos, el público podrá disfrutar de conciertos de góspel, recitales navideños, propuestas solidarias, espectáculos flamencos y citas musicales que volverán a convertir a la Fundación Cajasol en uno de los principales referentes culturales de la Navidad andaluza.