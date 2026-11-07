El AVE se corta y Andalucía paga la factura: 12 millones de pérdidas en turismo y mucho miedo a viajar en tren

La Junta de Andalucía negocia reforzar las rutas de autobús y las frecuencias aéreas, además de promover el turismo interno entre las provincias andaluzas para paliar el desplome de reservas.

Empresarios y autoridades exigen al Gobierno un plan de transporte alternativo mientras el miedo a nuevos accidentes amenaza la reputación del destino y la confianza de los viajeros.

Estudios de la Cámara de Comercio de Sevilla cifran el impacto económico directo en la capital hispalense en hasta 1,5 millones de euros diarios por la falta de conexión en tren con Madrid.

La interrupción de la alta velocidad por la tragedia ferroviaria en Urda provocará pérdidas de hasta 12,3 millones de euros y 146.000 pernoctaciones menos en el turismo andaluz hasta fin de año.

Un desastre humano y económico para Andalucía. El segundo en un mismo año tras el accidente de Adamuz.

La tragedia ferroviaria en Urda del pasado 28 de octubre acabó con la vida de 69 personas y supuso de nuevo el cierre de la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía, con todo lo que ello implica.

La alta velocidad desde la capital de España hasta Málaga, Sevilla y Córdoba ha sido siempre de las más rentables, con altísimos índices de ocupación. Un fenómeno que aumentó con la incorporación de Iryo y Ouigo, así como el Avlo y el AVE de Renfe.

Miles de personas cogían cada día esos trenes en ambos sentidos. Turistas, empresarios, profesionales, estudiantes...

Todo se ha parado y ahora hay que recurrir al avión, el coche o el autobús. Se han reforzado los enlaces aéreos, pero aún así es insuficiente para compensar la pérdida de viajeros del tren.

¿Qué impacto económico supone esto para Andalucía? Las pérdidas son, lógicamente, millonarias.

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) afirma que se van a perder 146.000 pernoctaciones en hoteles y alojamientos turísticos en toda Andalucía entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre, que supondrán unas pérdidas de 7,5 millones de euros.

Si se le incluyen otros gastos asociados, el roto subiría hasta los 12,3 millones de euros.

Sevilla perdería 59.000 pernoctaciones; Málaga, 36.700; Córdoba, 20.600; Granada, 14.000; Cádiz, 8.800; Almería, 2.700; Huelva, 1.800; y Jaén 1.700.

La patronal hotelera andaluza, que engloba a las de las ocho provincias, hace estas estimaciones pensando que el 23 de noviembre se pueda reabrir la línea.

Pero claro, no es solo que vuelva a haber tren. Es que los ciudadanos quieran cogerlo. ¿Se atrevería usted a viajar en un tren desde Madrid a Andalucía el 24 de noviembre después de dos accidentes en esa línea con 115 muertos?

Los empresarios andaluces temen que el miedo frene la actividad y que muchos turistas, por ejemplo elijan otros destinos para pasar la Navidad.

"La accesibilidad y la confianza en las conexiones son claves para recuperar las reservas", apuntan desde la Fahat.

La memoria es corta. Cuando se recobró el tráfico ferroviario con normalidad tras el accidente de Adamuz entre Madrid y Andalucía los trenes volvieron a llenarse.

Tras el nuevo mazazo en Urda, hay que pensárselo dos veces.

En cualquier caso, ahora se ha querido ser más prudente en cuanto al impacto económico. Málaga ha estado casi cinco meses sin AVE con Madrid en el primer semestre del año porque a lo de Adamuz se le sumó la rotura de un talud en Álora.

Un informe señaló entonces que, con la Semana Santa por medio y el arranque de la temporada alta turística, las pérdidas para Málaga podían alcanzar los 1.800 millones de euros. Hubo todo tipo de críticas por parte del Gobierno con el ya dimitido Óscar Puente a la cabeza y luego se comprobó que fue una cifra demasiado alta.

"El problema no es tanto la pérdida por la suspensión del servicio como el daño en reputación y confianza. Esto va a hacer bajar drásticamente el número de viajeros y va a tardar mucho en recuperarse. Y ese daño es más difícil de calcular, hay que esperar a que se restablezca el servicio y ver las estadísticas de viajeros", señala Manuel Méndez, decano del Colegio de Economistas de Málaga.

Políticos y asociaciones empresariales están exigiendo al Gobierno central que haga planes alternativos que permitan la movilidad.

Todo el sector turístico malagueño ha estado esta semana en Londres con motivo de la World Travel Market. Desde allí, el presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, fue claro.

"Le exijo al Gobierno de España que se ponga a trabajar y que haga un plan de transporte alternativo para Andalucía y para la Costa del Sol. Eso no puede ocurrir y es falta de esfuerzo, de cariño, y de gestión de algo tan importante como es la movilidad y el transporte público", denunció Salado.

Uno de los segmentos más afectados es el de congresos y reuniones que, por ejemplo, en Málaga es cada vez más importante. Cada semana hay varios congresos nacionales en la capital de la Costa del Sol con personas procedentes de todo el país y la falta de conexión ferroviaria es un auténtico problema, lo que está provocando aplazamientos e incluso cancelaciones.

El caso de Sevilla

La Cámara de Comercio de Sevilla ha hecho un estudio sobre el impacto económico negativo directo en la capital hispalense tras el corte ferroviario con Madrid y según sus estimaciones, se pierden hasta 1'5 millones de euros al día desde que sucedió la tragedia de Urda, en la provincia de Toledo.

Este informe es en base al gasto directo de las personas que dejan de venir a Sevilla porque no pueden viajar en tren de Alta Velocidad y se han tenido en cuenta aspectos como la comida, el ocio, las compras o el transporte en la ciudad.

También, otros gastos como los hoteles, los apartamentos turísticos, las personas que no duermen en Sevilla pero gastan en la estación y alrededores y se presentaron hasta cuatro escenarios según lo que dure la suspensión del corredor ferroviario.

No se han incluido los efectos en proveedores y empleo, con un impacto indirecto e inducido; los eventos suspendidos; los impuestos ni el retorno fiscal a las arcas de la ciudad, o la inflación, ya que se usan precios de 2025.

Otros elementos que no se han tenido en cuenta son los efectos en la provincia de Sevilla.

Con respecto a los cuatro escenarios mencionados anteriormente, si se recupera la conexión con Madrid el 14 de noviembre, Sevilla ya habrá perdido hasta 19 millones de euros.

El peor de los escenarios contemplados apunta que si no vuelve a funcionar la línea de Alta Velocidad hasta el 7 de enero, se habrán perdido hasta 95 millones de euros.

Otros datos del estudio de la Cámara de Comercio señalan que más de 6.500 personas han dejado de llegar a Sevilla al día tras la tragedia ferroviaria de Urda.

En el aeropuerto de San Pablo, ya se están observando grandes colas porque se están buscando opciones para llegar a Madrid después de que se anunciaran 1.218 plazas de avión al día.

Con respecto al autobús, hay una estimación de más de 1.400 viajeros diarios con los refuerzos de Socibus y otras compañías para un trayecto que supera las seis horas por Despeñaperros y la A-4.

Los desplazamientos en coche que ha calculado la Cámara de Comercio que se están haciendo desde el accidente son más de 1.000 al día.

El informe ha tomado como referencia diversas fechas para calcular el número de personas que dejan de llegar a Sevilla y por ejemplo, si vuelve la Alta Velocidad el 13 de diciembre, más de 270.000 usuarios habrían dejado de venir a la ciudad sevillana.

El cálculo del ingreso que deja de obtener Sevilla con esta situación se ha hecho tras obtener datos del INE y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía donde se apunta que el gasto diario del viajero es de 87 euros por noche.

El plan de la Junta

El consejero de Turismo, Manuel Gavira, también ha estado esta semana en la WTM de Londres y el caos ferroviario ha sido uno de los temas protagonistas.

Se reunió con los responsables de los patronatos provinciales de Turismo para ver qué medidas adoptar para frenar la sangría y que la imagen de Andalucía se viera lo menos perjudicada posible.

¿Qué va a hacer la Junta? Gavira explicó que lo primero es reforzar la conexión aérea y para ello están hablando con las aerolíneas para ampliar rutas o frecuencias.

También se han puesto en contacto con empresas de transporte por carretera con el mismo objetivo.

“Estamos trabajando para ofrecer alternativas reales a los viajeros. Queremos reforzar tanto las conexiones aéreas como las de autobús para que Andalucía siga siendo un destino accesible y competitivo”, dijo el consejero.

Otra línea en la que se va a trabajar es la de favorecer el turismo de los andaluces dentro de la propia región.

“Queremos animar a los andaluces a seguir viajando por Andalucía, a descubrir otros destinos de nuestra tierra y a contribuir a mantener la actividad de nuestras empresas turísticas”, detalló Gavira.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una situación que afecta a uno de los principales motores económicos de Andalucía. Estamos escuchando al sector, coordinándonos con las instituciones y planificando acciones para reducir al máximo las consecuencias de esta crisis sobre nuestro turismo”, recalcó el consejero.

Falta hace porque la pérdida de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha sido una nueva puñalada para la economía de esta región. Lo peor es que nadie puede asegurar que no haya una tercera tragedia a corto o medio plazo. Y la incertidumbre es el mayor enemigo del sector empresarial.