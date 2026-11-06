Paco Ojeda, Núñez del Cuvillo, Pablo Aguado y Vicente Amigo, III Premios Andalucía de la Tauromaquia

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LO ESENCIAL Las claves Paco Ojeda recibe el Premio Costillares a la carrera profesional por su transformación del toreo contemporáneo. La ganadería Núñez del Cuvillo es galardonada con el Premio Veragua por su modelo de excelencia y conservación de la dehesa. El músico Vicente Amigo (Premio Hemingway) y el torero Pablo Aguado (Premio Puerta Grande) son distinguidos por su labor de divulgación y promoción. Cristina Sánchez obtiene una mención especial al cumplirse 30 años de su histórica presentación en la Maestranza de Sevilla.

Los Premios Andalucía de la Tauromaquia correspondientes a 2025 se han fallado hoy y se entregarán el próximo 10 de diciembre en el Palacio de San Telmo.

El Premio Costillares a la carrera profesional taurina será para el maestro Francisco Manuel Ojeda González, 'Paco Ojeda'.

El jurado ha valorado que es un torero andaluz que "transformó la tauromaquia contemporánea y dejó una huella indeleble en la historia del toreo", con una concepción "basada en el mando, la quietud, la cercanía y una innovadora interpretación de las distancias".

El vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, lo ha definido como "una personalidad artística irrepetible", cuyo "legado sigue aún vigente como referencia imprescindible del toreo de las últimas décadas".

El Premio Veragua a la ganadería de reses bravas será para el hierro de Núñez del Cuvillo. Esta ganadería, fundada en 1982 por el gaditano Joaquín Núñez del Cuvillo, ha desarrollado "un modelo ganadero de excelencia", que ha escrito algunas de las páginas más relevantes de la historia reciente, estando presente en las principales ferias y plazas de España y del extranjero, ha destacado la Junta en una nota.

Con toros indultados ('Arrojado', primero en la historia de la Real Maestranza de Caballería en 2011; o 'Miraflores', en la Feria del Corpus de Granada en 2009) y otros tantos premiados por su bravura y calidad en las embestidas ('Juncoso', mejor toro de la Feria de las Fallas de Valencia de 2015.

O 'Cacareo' que con Morante de La Puebla firmó una memorable faena en la plaza de Bilbao en 2011), es "ejemplo de compromiso con la conservación de la dehesa y el medio rural", ha resaltado el vicepresidente primero.

Flamenco y toros

El Premio Hemingway a la divulgación artística será para el artista Vicente Amigo Girol, 'Vicente Amigo', una de las figuras más universales e influyentes del flamenco contemporáneo, que, subraya Sanz, "ha proyectado internacionalmente la imagen de Andalucía a través de sus manifestaciones culturales más genuinas: el flamenco y la tauromaquia".

El jurado reconoce su defensa del toreo, como manifestación artística y cultural, a través de la música. Como, por ejemplo, figura la bulería 'Campo de la verdad', incluida en el álbum 'Un momento en el sonido' (2002). Evoca el histórico barrio cordobés y el universo simbólico de la plaza de toros, en un emotivo homenaje al torero José Tomás.

El Premio Puerta Grande a la promoción de la fiesta será el torero Pablo Aguado Lucena, 'Pablo Aguado'.

El jurado lo ha destacado por sus iniciativas para acercar el mundo del toro y sus valores a la sociedad, sobre todo entre los más jóvenes, para, de esta forma, favorecer el relevo generacional de la afición.

El maestro Paco Aguado

Entre sus proyectos están 'Aprende de toros con Pablo Aguado', un cuaderno didáctico dirigido al público infantil para dar a conocer los valores y la historia de la tauromaquia; y 'El Capote de Pablo Aguado', dirigido a fomentar el acercamiento de niños y aficionados a la Fiesta de los toros.

A todo ello, el consejero de Presidencia valora su "contribución decisiva a proyectar una imagen renovada, atractiva y profundamente cultural de la tauromaquia".

Además, se ha concedido una mención especial del jurado a Cristina Sánchez de Pablos, 'Cristina Sánchez', en reconocimiento a su trayectoria pionera en la tauromaquia y con motivo del 30 aniversario de su recordada presentación como novillera en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, donde logró cortar dos orejas.

Su irrupción en los ruedos "contribuyó decisivamente a abrir espacios para la mujer en el escalafón mayor, rompiendo techos y ganándose el respeto de compañeros, profesionales y aficionados, gracias a su indiscutible talento, sacrificio y triunfo", ha señalado Antonio Sanz.