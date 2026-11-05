Forenses, policía científica y efectivos de la UME en el accidente de tren de Adamuz. Europa Press

Las víctimas de Adamuz piden a los partidos un pacto de Estado por la seguridad ferroviaria para retratarlos en campaña

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha presentado una propuesta de pacto de Estado ante la Diputación Permanente del Congreso. Exigen a los partidos políticos firmar este compromiso antes del 11 de noviembre para visibilizar su implicación antes del inicio de la campaña electoral. El pacto se fundamenta en tres pilares esenciales: la seguridad ferroviaria, la atención integral a las víctimas y una justicia ágil y eficaz. Las víctimas reclaman ser parte activa en el desarrollo del acuerdo y piden unidad política para garantizar la seguridad y dignidad de las personas.

Las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz quieren retratar a los partidos políticos que concurrirán el próximo 29 de noviembre en el arranque de la campaña electoral.

Para ello, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado este jueves ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados una propuesta de pacto de Estado por la Seguridad Ferroviaria, la Atención a las Víctimas y la Justicia.

El objetivo es que firmen su compromiso político el 11 de noviembre, dos días antes del comienzo formal de la campaña, como fecha límite.

Y así poder informar públicamente ante los medios de comunicación sobre el grado de compromiso de las distintas fuerzas políticas con este pacto de Estado.

En el escrito aseguran que, tras el accidente de Urda y las anteriores de Angrois y Adamuz, no pueden seguir afrontando cada tragedia como un "hecho aislado ni esperar a la siguiente para corregir las deficiencias".

"Es necesario un compromiso político común, firme y duradero", precisa el documento. Por tanto, piden alcanzar un pacto de Estado que "trascienda gobiernos, legislaturas y diferencias políticas".

Tres pilares fundamentales

El compromiso que solicitan está basado en tres pilares fundamentales: la seguridad ferroviaria, la atención integral a las víctimas y alcanzar una justicia "ágil y eficaz".

Respecto a la seguridad ferroviaria, el objetivo con este pacto de Estado es que se garantice la prevención, el mantenimiento, la inversión, la supervisión independiente y la transparencia como prioridades permanentes, para que los ciudadanos puedan "viajar con tranquilidad y confianza".

Con la atención integral a las víctimas, el fin es establecer un marco común que garantice una respuesta institucional coordinada, asistencia médica, psicológica, jurídica y social, información clara y acompañamiento continuado a las víctimas y sus familias ante grandes accidentes y catástrofes.

El tercer objetivo es garantizar investigaciones administrativas y judiciales rigurosas, con tribunales especializados en la materia, procedimientos judiciales con recursos suficientes, información accesible para las víctimas y respuestas en plazos razonables, respetando la independencia judicial y todas las garantías procesales.

Ante el próximo proceso electoral, desde la asociación insta a los partidos a aceptar esta iniciativa y comprometerse a participar en una reunión de trabajo para abordar y comenzar a construir este pacto de Estado.

"Queremos que las víctimas seamos parte activa y permanente de este proceso, desde su planteamiento inicial hasta el desarrollo de los compromisos que puedan alcanzarse".

"No pedimos que estén de acuerdo en todo. Les pedimos que se pongan de acuerdo en aquello que nunca debería dividirnos: la vida, la seguridad, la justicia y la dignidad de las personas", concluyen.