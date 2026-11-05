El exvicepresidente de la Junta por Cs, Juan Marín, junto a Julio Díaz en un acto de la campaña andaluza de 2022. Europa Press

Muere Julio Díaz, exvicepresidente por Cs del Parlamento andaluz y portavoz de los regantes de Doñana

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LO ESENCIAL Las claves Muere a los 52 años Julio Díaz, exvicepresidente del Parlamento andaluz por Ciudadanos en la XI Legislatura, a causa de una grave enfermedad. Destacó en la política andaluza como diputado por Huelva y coordinador provincial de la formación liberal durante la etapa de Albert Rivera. Tras dejar la política parlamentaria en 2023, ejerció como consultor político y ejerci#o de portavoz de la Plataforma de regantes del Condado de Do#ana. Sus restos mortales ser#an velados en el tanatorio de la localidad onubense de La Palma del Condado.

La política andaluza está de luto por el fallecimiento de Julio Díaz, quien fuera vicepresidente del Parlamento andaluz por Ciudadanos durante la XI Legislatura, la primera del presidente Juanma Moreno en coalición con la formación naranja.

Julio ha fallecido a los 52 años de edad tras una grave enfermedad que le obligó a irse retirando poco a poco de su actividad laboral.

Julio Díaz fue durante varias candidaturas cabeza de lista por la provincia onubense y llegó a convertirse en una de las figuras más destacadas de la política andaluza y onubense.

Llevaba la política en las venas, pero además se formó para ello. Era licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y se convirtió en el coordinador provincial de la formación liberal en los tiempos de Albert Rivera.

Su máxima siempre fue el impulso a la clase media, que "todos los españoles fueran iguales", que "ningún político tuviera más privilegio que ningún ciudadano", sino que aliviara su bolsillo" y que "el voto onubense valiera igual que el de un almeriense".

Y por supuesto que convertir a la democracia en un régimen "más fuerte, representativa y limpia de corrupción".

Tras la salida de Ciudadanos del Parlamento andaluz, dejó la formación en 2023, pero jamás abandonó su espíritu reivindicativo.

Ejerció como consultor político con despacho propio y como portavoz de la Plataforma de regantes del Condado en un momento convulso.

Fue su portavoz justo cuando estaba en pleno debate la proposición de ley en el Parlamento de Andalucía para regularizar y otorgar derechos de agua superficial a terrenos agrícolas históricos en la corona norte de Doñana.

Más allá de los cargos que desempeñó, quienes lo conocieron destacan su cercanía y su forma de entender el servicio público de la política. El que fuera su jefe de filas, Juan Marín, ha sentido mucho su muerte tan prematura.

"Mi suerte ha sido ser su amigo dentro y fuera del trabajo", ha señalado en conversación con este medio.

Sus restos mortales serán trasladados al tanatorio de la localidad onubense de La Palma del Condado, donde será velado durante este viernes.