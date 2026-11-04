El PSOE-A pone el ventilador en defensa de Puente y saca Los Gallardos y el cribado del cáncer: "No somos lo mismo"

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LO ESENCIAL Las claves El PSOE andaluz defiende la dimisión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes tras el accidente de Urda, calificándola de "ejemplar" y un gesto que "dignifica la política". La portavoz socialista María Márquez exige la dimisión de Antonio Sanz por el incendio de Los Gallardos y reprocha al PP su gestión en la crisis del cribado de cáncer de mama. María Jesús Montero resalta la "dignidad" de Puente al ejercer la responsabilidad política, asegurando que su salida marca una clara diferencia entre la conducta de PP y PSOE. El PP andaluz considera a Puente un "escudo humano" de Pedro Sánchez y solicitará una PNL en el Parlamento para auditar la línea AVE Madrid-Andalucía e investigar la tragedia.

El PSOE andaluz ha puesto en marcha el ventilador para salir en defensa de Óscar Puente, cuya dimisión al frente del Ministerio de Transportes una semana después del accidente de Urda considera "ejemplar".

"Ha hecho lo correcto, desde el primer momento ha dado la cara", ha afirmado María Márquez, portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento.

No solo ha mostrado "empatía, respeto y asunción de responsabilidades", con un movimiento que "dignifica la política", sino que, para los socialistas, Puente es la constatación de que PP y PSOE "no somos lo mismo".

Márquez ha sacado a relucir el incendio de Los Gallardos (Almería) de este pasado verano y la crisis del cribado del cáncer de mama, que 'estalló' en otoño de 2025.

Más aún, ha tirado de hemeroteca recordando sucesos y polémicas de todo lugar, desde el 11-M al accidente de Angrois (Galicia) y el 'Ventorro' de Mazón en la dana de Valencia.

"En la comparativa con Óscar Puente, Antonio Sanz debería haber dimitido", ha sostenido, en referencia a los 15 muertos del incendio de Los Gallardos.

También ha hecho referencia a la crisis del cribado de cáncer, que motivó la dimisión de la consejera Rocío Hernández y que "se reía en la cara de los andaluces mientras le pedíamos explicaciones".

“No permitimos al PP ni una lección de moralidad, con la hemeroteca que tienen de irresponsabilidad terrible en la gestión de tragedias”, ha sostenido.

Asimismo, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que retire su acusación de que el Gobierno central "asfixia" a Andalucía por "no votan al PSOE": "¿Quiere decir Moreno Bonilla que hay 16 andaluces y andaluzas muertas porque el PP gobierna en Andalucía?".

Un "escudo humano"

En la línea del "no somos iguales" se ha manifestado también la secretaria general del PSOE andaluz, quien en la red social 'X' ha saludado la "dignidad" de Óscar Puente con su salida.

"La responsabilidad política no se proclama, se ejerce. Y la diferencia entre exigirla a los demás y asumirla cuando corresponde es una cuestión de hechos, no de discursos", ha añadido María Jesús Montero.

Para el PP andaluz, en cambio, "no hay nada reparador en la dimisión de Óscar Puente" y solo la salida de Sánchez del gobierno podría lavar "tantísimo daño ocasionado".

Toni Martín, portavoz del Grupo Popular, ve a Puente como un "escudo humano" del presidente y cree que "el horizonte de todos estos responsables, y me refiero a horizontes penales y judiciales, es de lo más oscuro".

Lejos de las proclamas de "dignidad", los populares entienden que son las encuestas las que han sacado al ministro del Gobierno y recuerdan que Puente se va tras dos accidentes con 115 fallecidos.

"Hay que tener desvergüenza para hablar de dignidad por dimitir después de ser responsables políticos de las mayores tragedias ferroviarias de la historia de España", ha dicho.

El Grupo llevará al próximo Pleno una Proposición no de Ley para que se realice una auditoría "transparente" de la línea Madrid-Andalucía y se investigue el accidente de Urda.