Detenido un concejal del PSOE de Adra (Almería) por un presunto caso de violencia de género: entregará su acta

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un concejal del PSOE en Adra (Almería) ha sido detenido tras la denuncia de su pareja por un presunto delito de violencia de género. El juzgado decretó su libertad provisional con medidas cautelares de alejamiento, la atribución de la vivienda a la víctima y la custodia de los hijos. El edil, que figuró como número dos en las listas municipales de 2023 pero no es militante del partido, ha accedido a entregar voluntariamente su acta. El PSOE de Adra le exigió la renuncia inmediata tras conocer la detención y aseguró que actuará con contundencia ante este tipo de hechos.

Un concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Adra (Almería) ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género sobre su pareja, que denunció los hechos ante la Guardia Civil.

El arresto, producido el pasado domingo 1 de noviembre, ha tenido ya consecuencias políticas: el edil ha accedido a entregar voluntariamente su acta después de que su partido le reclamara que abandonara el cargo.

El investigado quedó en libertad provisional el lunes, tras pasar a disposición judicial.

El magistrado de la Plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Berja acordó entonces imponerle medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con la presunta víctima, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El juez adoptó también medidas de carácter civil mientras se instruye la causa, entre ellas la atribución de la vivienda familiar a la mujer y la guardia y custodia de los hijos.

La investigación será asumida por el titular de la Plaza número 2 de Berja, competente en materia de violencia sobre la mujer.

La dirección del PSOE de Adra, encabezada por su secretaria general y portavoz municipal, Teresa Piqueras, exigió al concejal que devolviera su acta nada más conocer los hechos.

El edil, que concurrió como número dos de la candidatura socialista en las elecciones municipales de 2023, ha aceptado hacerlo de forma voluntaria.

Fuentes socialistas han precisado que el investigado no es militante del PSOE, por lo que no cabrían medidas disciplinarias internas contra él.

No obstante, han apuntado que la formación podría cambiar de postura si se produjera alguna modificación en esta situación.

El partido ha asegurado que actuará con "absoluta contundencia" y "máxima celeridad" ante hechos de esta naturaleza, que considera incompatibles con sus principios y valores.