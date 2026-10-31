Menos dinero a sindicatos, cerrar "chiringuitos" y promover el retorno de menas: el 'toque Vox' en el Presupuesto andaluz

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El proyecto de ley del Presupuesto andaluz para 2027 es el primero del Gobierno de coalición entre el PP y Vox. Parte del dinero ahorrado en cooperación internacional se destinará a un plan para promover el retorno de menores no acompañados con sus familias. La Junta descarta la creación de nuevas plazas o centros para 'menas' y recortará subvenciones a sindicatos pasando de 1,2 millones a 600.000 euros. El acuerdo prevé una línea de trabajo para la fusión y eliminación de entes instrumentales del Ejecutivo regional para reducir el gasto público.

Tener presupuestos "en tiempo y forma" frente a las cuentas prorrogadas de Pedro Sánchez en la Moncloa fue uno de los principales argumentos de Juanma Moreno para cerrar rápido un acuerdo de investidura con Vox en Andalucía.

El objetivo era mantener engrasada a la comunidad y que no se detuviera el recorrido habitual de "la ley más importante", la que fija las dotaciones económicas de la Junta y marca las directrices de la acción de Gobierno.

Ahora, ese Presupuesto es un proyecto de ley aprobado a tiempo para que en noviembre se debata en el Parlamento y salga directo a 2027. Unas cuentas que son las primeras con Vox en el Consejo de Gobierno.

La Junta ha destacado que el Presupuesto 2027 "refleja el cumplimiento de los principios que inspiran el acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía entre los grupos políticos PP y VOX".

Entre ellos hay "medidas de gran calado en ámbitos como la fiscalidad, la inmigración, la vivienda, la sanidad, la educación, la agricultura, la familia o la reducción de gasto superfluo".

En varias de estas materias PP y Vox convergen de manera natural mientras que otras marcan un claro 'toque Vox', ya que la formación viene insistiendo en ellas.

La inmigración es el gran ejemplo. Aunque no se han detallado cantidades, sí se ha marcado una senda política que implica contener la inmigración y moderar la ayuda a la cooperación.

El Gobierno andaluz asegura que "parte del dinero ahorrado en cooperación internacional al desarrollo se destinará a una nueva partida orientada a promover planes de retorno de menores no acompañados, para puedan regresar con sus familias a los países de origen".

No más centros para menas

Entronca directamente con varios puntos del apartado segundo del acuerdo de 150 medidas consensuado en julio, que prevé, por ejemplo, rechazo a la llegada de menores no acompañados, un plan de retorno o la "supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal".

La previsión presupuestaria en este apartado para 2027 "se orienta al mantenimiento de los recursos existentes, con la actualización de costes que proceda y de acuerdo con lo dispuesto en el marco legal vigente". Es decir, sin más dinero del estrictamente necesario.

Además, se renuncia a "la creación de nuevas plazas o centros para menores extranjeros no acompañados", añade la Junta.

Otro caballo de batalla de Vox era 'cortarle el grifo' a los sindicatos. El vicepresidente Manuel Gavira había anunciado una reducción drástica del 50% de la asignación que les corresponde por la Ley de Participación Institucional.

Es decir, de 7 millones para sindicatos y patronal pasaría a 3,5 millones. Pero finalmente esa reducción se ha diluido y será mucho menos.

En concreto, según explican a EL ESPAÑOL fuentes de Empleo, se reduce al 50% una línea de subvenciones nominativas de la Consejería. De 1,2 millones a repartir entre UGT y CCOO se pasa a 600.000.

Liquidar entes instrumentales

Las iniciativas de contención de gasto para los sindicatos se enmarcan en las reivindicaciones de Vox de "garantizar la eficiencia del gasto público".

En este sentido, se ha acordado "una línea de trabajo para la fusión y eliminación de entes instrumentales del Gobierno andaluz", básicamente los "chiringuitos" que Vox mantiene que siguen existiendo en Andalucía, herencia de la época socialista.

La Junta asegura que ya se viene trabajando en esta línea de actuación, antes del acuerdo con Vox. El objetivo es ir liquidando estos entes a medida que sea administrativamente posible.

Un caso paradigmático sería la Agencia Idea, que vuelve a estar de actualidad tras la citación judicial de 18 ex altos cargos de la Junta socialista, y que aún sigue en funcionamiento aunque sin actividad.