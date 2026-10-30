El Consejo de Gobierno ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de Urda. Europa Press

El Gobierno andaluz aprueba un Presupuesto 2027 con 'empujón' a la vivienda: 1.500 millones, un 22% más de fondos

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía aprueba el Proyecto de Ley del Presupuesto 2027 por un récord de 54.716,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 6% respecto al año anterior. El área de vivienda contará con un presupuesto de 954,6 millones de euros, un 22% más que en 2026, alcanzando rozar los 1.500 millones sumando las nuevas medidas tributarias. Las cuentas incluyen rebajas fiscales como la reducción del tipo general del ITP al 6,75% y la bonificación del 99% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre hermanos para vivienda habitual. Se amplían las partidas de avales hipotecarios y se destinan 25 millones de euros a ayudas para que los jóvenes accedan al alquiler con opción a compra.

La vivienda es una de las grandes preocupaciones del Gobierno andaluz, que ha reforzado la inversión en esta materia en el Proyecto de Ley de Presupuesto aprobado este viernes.

El Consejo de Gobierno se ha reunido hoy después de que se aplazara la sesión del miércoles por el accidente ferroviario de Urda. De hecho, los consejeros y el presidente, Juanma Moreno, han guardado un minuto de silencio al principio de la sesión.

La Junta ha aprobado unas cuentas que ascienden a 54.716,7 millones de euros, "la cifra más alta de la historia de la comunidad". El presupuesto crece un 6% respecto al de 2026, con 3.118,8 millones.

El Gobierno andaluz destaca que "se presenta, una vez más, en tiempo y forma, consolidando la estabilidad y el rigor como señas de identidad del Gobierno andaluz".

Asimismo, añade que el texto "refleja el cumplimiento de los principios que inspiran el acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía entre los grupos políticos PP y VOX". Se trata del primer presupuesto conjunto.

El apartado de vivienda "se refuerza" con 954,6 millones de euros en 2027, un 22% más que en 2026, lo que supone 172,3 millones adicionales, con un "esfuerzo sustancial para disminuir los impuestos asociados a la vivienda que pagan los contribuyentes andaluces".

De hecho, sumando las nuevas medidas tributarias, "el esfuerzo económico total de la Junta en materia de vivienda rozará los 1.500 millones de euros".

Rebajas fiscales y avales

Entre esas nuevas medidas fiscales destaca la reducción del tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP-AJD), que pasa del 7% al 6,75% en 2027, al tiempo que se amplían a 200.000 euros el límite de precio de la vivienda habitual para acceder a los tipos reducidos (6%) y superreducidos (3,5%).

Asimismo, se aumenta el valor máximo del tipo reducido del 1% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para el acceso a la política social de vivienda de la Junta, que se aplicará a viviendas de hasta 200.000 euros.

También se incrementa hasta los 200.000 euros por vivienda el límite del 0,3%, del que se pueden beneficiar menores de 35 años, víctimas de violencia doméstica, víctimas de terrorismo o residentes en municipios con riesgo de despoblación.

El Presupuesto incluye la anunciada bonificación del 99% del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre hermanos cuando se herede la vivienda habitual, de la que se prevé que puedan beneficiarse unos 3.000 andaluces.

Del mismo modo, se incorpora una línea de 25 millones de euros para ayudas a jóvenes al alquiler con opción a compra, y se amplían en otros 25 millones los recursos para avales hipotecarios.

Y se pone en marcha además una nueva línea de avales de 25 millones de euros enfocada a las familias numerosas, que se incorporan también como nuevo colectivo en la actual deducción en el IRPF del alquiler de vivienda habitual.

La suma destinada a avales para acceder a una vivienda (desde que se puso en marcha la medida) asciende a 135 millones de euros, según la Junta, que ha recordado que estas medidas forman parte de la octava bajada de impuestos que el Ejecutivo andaluz impulsa desde 2019