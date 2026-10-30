Llegada del féretro con los restos mortales de Fátima Báñez a la parroquia de San Juan Bautista. Europa Press

Desde Garamendi a Rajoy: San Juan del Puerto despide a la exministra Fátima Báñez, su vecina más ilustre

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LO ESENCIAL Las claves San Juan del Puerto ha despedido a la exministra de Trabajo y Seguridad Social Fátima Báñez, fallecida en el accidente ferroviario de Urda. El funeral contó con una multitudinaria presencia política, incluyendo al expresidente Mariano Rajoy y al presidente andaluz Juanma Moreno. También asistieron dirigentes empresariales como Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, además de excompañeros de gobierno como Soraya Sáenz de Santa María. Los vecinos de la localidad abarrotaron la plaza principal para seguir la ceremonia religiosa a través de altavoces instalados en el exterior.

San Juan del Puerto, su localidad natal, ha despedido este viernes a su vecina más ilustre, la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez, fallecida el pasado miércoles en el accidente ferroviario de Urda.

Un funeral al que han asistido numerosos representantes políticos en activo y compañeros suyos del Partido Popular.

Entre ellos, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato fue ministra entre 2011 y 2018, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

También ha estado presente el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi. Báñez era presidenta de la Fundación CEOE y se dirigía a Sevilla para un acto empresarial el miércoles.

Todos fueron llegando a una abarrotada plaza de San Juan, donde han colocado altavoces para que los vecinos y conocidos que no cabían en la iglesia pudieran escuchar las palabras del párroco.

Poco antes de las 16:30 horas llegaron sus restos mortales en un primer vehículo a la parroquia. Un segundo coche portaba un sinfín de coronas de flores de diversas instituciones.

En algunas de ellas podía leerse: “Gracias por tanto, Fátima” o "Escribiste una bonita página de nuestra historia".

Compañeros de partido

De camino a la iglesia fueron desfilando más representantes políticos como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y los exministros Ana Pastor, Isabel García Tejerina e Íñigo de la Serna.

Sus primeros compañeros en la política como Javier Arenas o Teófila Martínez, el presidente del Senado Pedro Rollán y gran parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se han acercado a Huelva a despedirla.