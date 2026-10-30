Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla tras el accidente de Urda. Europa Press

Caída histórica de pasajeros, aislamiento y 0 km nuevos de Cercanías: el legado ferroviario de Sánchez en Andalucía

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía registra una drástica caída de pasajeros en la alta velocidad, con desplomes de hasta el 60% tras trágicos accidentes e incidencias en la línea con Madrid. El corte de tramos por obras mantiene aisladas a provincias como Jaén y Almería, obligando a los usuarios a realizar trasbordos en autobús hasta 2027. La Junta de Andalucía denuncia un 'apagón ferroviario' y cero kilómetros construidos de nuevas líneas de Cercanías durante la gestión del Gobierno central. El sector turístico y hotelero alerta de cancelaciones en cascada ante los constantes bloqueos de billetes y la falta de fiabilidad de la red ferroviaria.

La comunidad que recibió con honores y euforia la alta velocidad en 1992 es a día de hoy una de las más desencantadas con el tren. También una de las más olvidadas por el Gobierno central.

Andalucía ha sufrido en apenas nueve meses dos golpes muy difíciles de encajar que han tenido y tendrán incidencia en el uso de la red ferroviaria: Adamuz, en enero, y ahora Urda; ambas en la misma línea que conecta la comunidad con Madrid.

La tragedia de Adamuz, en Córdoba, es una de las principales claves de la drástica caída de pasajeros de la alta velocidad en Andalucía este año, pero no la única.

Toda la red acusó una bajada en el número de usuarios en el primer trimestre, pero en Andalucía se vivió un verdadero desplome: un 60% menos de viajeros en el eje Madrid-Málaga/Granada y un 27% en la conexión con Sevilla.

El verano, temporada alta turística en la región, no trajo buenas noticias: un 10% de caída en AVE y Media Distancia, las cifras más bajas desde la pandemia.

A la desconfianza tras Adamuz se sumaban las constantes cancelaciones y retrasos o las incidencias con trenes parados en mitad de la nada y sin aire acondicionado.

El informe del primer trimestre de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya señalaba que el 27% de las incidencias de este tipo se registran en la línea Sevilla-Madrid.

El Oriente, aislado

La pérdida de confianza en este medio de transporte antaño tenido por fiable es uno de los legados del Gobierno de Pedro Sánchez, que, según viene insistiendo la Junta, mantiene infradotada Andalucía y "aislada" su cara oriental.

Jaén y Almería están sufriendo las consecuencias de las obras en la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, que mantiene tramos de tren cortados y obliga a empalmes con autobús en las conexiones con ambas capitales provinciales.

La situación seguirá así hasta otoño de 2027. El presidente de la Junta no duda en hablar de un "apagón ferroviario" en toda esta zona. En Almería sobreviven con dos conexiones al día de Alvia con Madrid.

Málaga también quedó aislada en 2026, de febrero a julio, por desprendimiento de un talud de unos cinco metros de altura y el colapso de un muro de contención en Álora.

Y ahora Sevilla sufre las peores consecuencias del 'bloqueo' de trenes debido al accidente de Urda, después de que Renfe bloqueara temporalmente la venta de billetes hasta el 13 de diciembre de 2026.

Pero además, la Junta de Andalucía considera que Sánchez mantiene numerosos 'debe' con la región, proyectos clave como el tren de la Costa del Sol o el AVE a Huelva y su conexión con Faro.

En materia de cercanías, el Ministerio de Transportes ha construido "cero kilómetros", según se encarga de repetir el presidente andaluz Juanma Moreno.

Eso incluye conexiones vitales para el crecimiento de la capital andaluza como la conexión con el aeropuerto de San Pablo o los empalmes con el puerto de Algeciras, el de mayor tráfico de España.

El propio servicio de cercanías, dependiente del Estado, ha perdido cerca de un millón de usuarios en el último año.

Temor en el turismo

El declive del tren preocupa a numerosos sectores empresariales en Andalucía, en especial al turístico. La tragedia de Urda añade más incertidumbre.

Por lo pronto, hoteleros de Granada y Sevilla ya han alertado de cancelaciones "en cascada" para el puente de Todos los Santos y existe el temor a que el turismo de negocios y congresos se resienta.

Mientras, el presidente andaluz ha pedido una revisión "inmediata" de la línea afectada por los dos accidentes mortales de este año y el PP reclamará en el Parlamento responsabilidades políticas.