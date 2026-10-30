El actor César Vicente la presentación de la película ‘Los Tigres, en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. Europa Press

El actor sevillano César Vicente confirma la muerte de su padre en el accidente de Urda: "No hay alma que quite esta pena"

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LO ESENCIAL Las claves El actor César Vicente ha confirmado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre en el accidente ferroviario de Urda (Toledo). El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido los cuerpos de 69 fallecidos en la tragedia y ya se han realizado decenas de autopsias. Hasta el momento se han notificado cinco identificaciones oficiales a las familias mediante huellas dactilares y pruebas de ADN. Las autoridades han contabilizado 70 denuncias de desaparición por parte de familiares, habiendo localizado ya con vida a dos personas.

El actor sevillano César Vicente (Tomares, 1997) ha confirmado la muerte de su padre en el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Con un mensaje en sus redes sociales, Vicente ha recordado la figura de su padre y ha manifestado que "siento tu peso en mi pecho, en mi corazón. No hay alma que pueda quitarme esta pena".

"Seguiré escuchando Bambino todas las tardes (...). No dudes que cambiaré el mundo con arte y amor. Descansa, papá", ha concluido su despedida el actor de 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodóvar, o 'Los Tigres', de Alberto Rodríguez.

El Instituto de Medicina Legal de Toledo ha recibido ya los 69 cuerpos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo), según ha informado este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Es uno de los datos recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

Los médicos forenses han realizado ya 48 autopsias, y una de las personas que ingresó en el hospital de Ciudad Real ha fallecido y se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Ciudad Real.

Análisis de ADN

Más de 30 profesionales participan en Toledo en labores de autopsias e identificación de fallecidos con doce profesionales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, seis de Ciudad Real, dos de Cáceres y dos médicas asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Asimismo, están interviniendo seis técnicos de autopsias. El balance provisional continúa siendo de 69 fallecidos y se han notificado cinco identificaciones a las familias, tres de mujeres y dos de hombres.

Las pruebas se han realizado mediante huella dactilar por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, además de por análisis de ADN de los familiares que han denunciado desapariciones.

Un total de seis profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se están encargando de realizar las pruebas de ADN post mortem. En cuanto a los desaparecidos que iban en el tren, se han recibido 70 denuncias de familiares y allegados en Comandancias de Toledo (38), Madrid (siete), Sevilla (uno), Logroño (uno) y Ciudad Real (uno). Se ha encontrado con vida a dos personas.