El consejero andaluz de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet Sánchez, en la estación de Santa Justa de Sevilla Europa Press

La esposa del consejero de Fomento iba en un tren: "Está bien, con una costilla rota; no sabe nada de un compañero"

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LO ESENCIAL Las claves La esposa del consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha resultado herida en el accidente ferroviario de Urda. La víctima sufre una costilla rota, golpes y rasguños, y desconoce el estado de su compañero de trabajo, que viajaba en uno de los vagones más afectados. El consejero reveló que minutos antes del choque su mujer le advirtió por mensaje de que estaban parados y temía que sucediera una desgracia. Muñoz-Atanet ha criticado el estado del corredor entre Madrid y Andalucía, afirmando que el sistema ferroviario está obsoleto.

La mujer del consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, es otra de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en la provincia de Toledo.

Así lo ha explicado en la mañana de este jueves en la estación de Santa Justa señalando que ya está en Sevilla tras haberla recogido ayer.

La esposa del consejero tiene una costilla rota, golpes y rasguños, y "no sabe nada" de su compañero de trabajo que iba en uno de los vagones más afectados.

Mario Muñoz-Atanet ha apuntado que a las 8:20 horas, minutos antes del accidente, le escribió diciendo que "estaban parados" y que "cualquier día iba a suceder de nuevo otra desgracia" tras lo acontecido a principios de año en Adamuz.

Sólo unos instantes después, recibió una llamada de ella donde le decía que habían tenido un accidente.

Ha señalado a los medios de comunicación que el sistema ferroviario del corredor entre Madrid y Andalucía "está obsoleto" y que Iryo y Ouigo tenían sistemas de seguridad modernos pero que han tenido que adaptarse al que hay entre la capital de España y la comunidad autónoma andaluza.

Un sistema que se remonta a décadas atrás.