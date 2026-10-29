Crece la incertidumbre entre las familias de los desaparecidos en Urda: "No nos dan información, es una vergüenza"

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LO ESENCIAL Las claves Las familias de los desaparecidos tras el accidente ferroviario de Urda denuncian la falta de información por parte de los servicios de emergencia e instituciones. La Guardia Civil ha registrado 64 denuncias de allegados y ha comenzado la recogida de muestras de ADN en Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para facilitar las identificaciones. Entre las personas no localizadas se encuentra Antonio Vázquez, apoderado taurino, así como la exministra Fátima Báñez, cuya búsqueda mantiene en vilo a la CEOE.

A más de 24 horas de la tragedia de Urda (Toledo), la incertidumbre, la esperanza y la indignación se mezclan en el ánimo de los familiares de los desaparecidos.

"No sabemos nada, no nos dan ningún tipo de información", relata a EL ESPAÑOL un familiar del apoderado Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado y hermano del también diestro Curro Vázquez, que viajaba en los trenes siniestrados.

"Es una vergüenza", confiesa. "En el teléfono del puesto de Emergencias te dicen que vayas a la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo y allí, los pobres guardias civiles te dicen que no tienen más información".

La familia lleva desde ayer recorriendo hospitales en busca de noticias del apoderado, que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla y se dirigía a la ganadería de Núñez del Cuvillo para ver toros de cara a la próxima temporada.

Tampoco han logrado saber nada a través de los teléfonos de atención de Renfe, donde van recabando datos de pasajeros fallecidos o derivados a hospitales.

Es un caso de entre los muchos desaparecidos que a esta hora sigue sin localizar. La Guardia Civil ya ha registrado 64 denuncias de personas allegadas a posibles víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Son denuncias que se han cursado en las oficinas de Madrid, Sevilla, Córdoba y Toledo para atender a los familiares de primer grado y tomar muestras de ADN para agilizar las identificaciones.

Sin noticias de Fátima Báñez

Entre esa larga nómina de desaparecidos se mantiene Fátima Báñez, la que fuera ministra de Empleo y Seguridad Social entre 2011 y 2018. Se dirigía a Sevilla para un acto de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), de cuya Fundación es presidenta.

"Seguimos sin noticias de Fátima Báñez, que viajaba ayer en uno de los trenes accidentados. Compartimos la angustia de las familias que viven esta terrible incertidumbre y les trasladamos todo nuestro ánimo y apoyo", ha señalado la patronal en sus redes sociales.

El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha reconocido este jueves que las esperanzas de hallarla con vida son cada vez más débiles: "Pasan las horas y la esperanza, aunque sigue ahí, se va desvaneciendo".

Muchos de los desaparecidos son andaluces, debido a que los trenes afectados cubrían la línea que conecta Madrid con Andalucía. Una circunstancia que reabre las heridas recientes del accidente mortal de Adamuz.